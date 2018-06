Fortnite Battle Royale | come funziona il videogioco dell’anno

E3 2018 : Fortnite Battle Royale approda su Nintendo Switch : Fortnite Battle Royale è stato finalmente confermato su Nintendo Switch, oggi alla conferenza Nintendo per l'E3. Come possiamo vedere dal trailer proiettato, Fortnite offrirà l'esperienza Battle Royale completa per tutti i possessori di Nintendo Switch, per cui avremo tutti i contenuti rilasciati fino ad ora per la celebre modalità che sta spopolando in tutto il mondo. Potremo inoltre giocare in compagnia dei nostri amici nella stessa stanza o ...

Fortnite Battle Royale : rinviata la modalità Parco Giochi : Il popolare Fortnite si è aggiornato ultimamente, nella giornata di ieri è stato reso disponibile il content update per Battle Royale e Salva il Mondo, ma come avrete sicuramente notato la modalità Parco Giochi non ha fatto il suo ritorno nel gioco.Come riportano i colleghi di VG247, si tratta di una modalità molto apprezzata dai numerosissimi giocatori di Fortnite, per la presenza del respawn, assente nel resto del gioco.Epic Games, ha ...

Fortnite : disponibile il content update 4.3 - ecco le novità per le modalità Battle Royale e Salva il Mondo : Arrivano ottime notizie per i tantissimi giocatori impegnati nel popolare Fortnite, infatti Epic Games ha da poco pubblicato il content update 4.3.Come segnalano i colleghi di VG247, il nuovo aggiornamento introduce novità per tutte e due le modalità del gioco, Battle Royale e Salva il Mondo. I giocatori di Battaglia Reale, hanno ora a disposizione le Trappole Buttafuori (Trampolini), con le quali potranno effettuare grandi salti, ma si potranno ...

Fortnite Battle Royale : a breve sarà possibile catapultarsi in aria con i nuovi Trampolini : Mentre poco tempo fa vi abbiamo svelato in anticipo le Sfide della Settimana 6 della Stagione 4 di Fortnite, ecco giungere novità per i contenuti che arricchiranno l'esperienza di gioco.Stando a quanto riportato da Fortnite Intel, a breve i giocatori saranno in grado di catapultarsi in aria con l'arrivo dei nuovi Trampolini, una versione corretta dei vecchi Trampolini già presenti. I nuovi oggetti, molto probabilmente in arrivo con il prossimo ...

Fortnite Battle Royale : ecco le nuove sfide della settimana 6 della quarta stagione : Su Fortnite sono ancora in atto le sfide della settimana 5, ma come di consueto negli ultimi tempi sono già trapelate in rete le nuove sfide della settimana 6 della quarta stagione del gioco, riporta Comicbook.La settimana 6 avrà inizio da giovedì 7 giugno e, se non considerate le sfide una qualche forma di spoiler, potete vedere cosa vi aspetterà qui di seguito:In questa nuova settimana i giocatori, oltre alle classiche sfide aggiornate, ...

Fortnite Battle Royale : i Carrelli della Spesa sono ora disponibili e un video ci mostra come utilizzarli : La giornata di oggi ha visto l'arrivo della nuova patch 4.3 di Fortnite che ha aggiunto interessanti contenuti al famoso gioco di Epic nelle due modalità Battle Royale e Salva il Mondo.In seguito all'aggiornamento, tra le varie novità, si segnalano i folli Carrelli della Spesa che possono essere usati in vari modi e, quindi, risultare molto utili in battaglia.come riporta Kotaku, in rete stanno spuntando vari video che mostrano come usare i ...

Tim Sweeney : Fortnite e PlayerUnknown's Battlegrounds possono coesistere : Sono i due titoli del momento, i due giochi che hanno dato il via alla popolarità del genere battle royale, stiamo ovviamente parlando di Fortnite e PlayerUnknown's Battlegrounds. Mentre c'è chi pensa che Fortnite abbia "rubato" l'idea di PUBG Corp, Epic crede che il successo di un gioco di questo tipo non precluda il successo dell'altro e che PUBG, Fortnite e molti altri giochi simili possono coesistere sul mercato."Compra una marca di ...

Battle Royale e Fortnite - come è nato un fenomeno da centinaia di milioni : La storia di Battle Royale è la storia di quei fenomeni di successo che non riesci a prevedere finché non ti ritrovi a essere l’unico che non capisce di cosa si sta parlando mentre attorno a te tutti ne parlano e improvvisamente ti senti vecchio. Perché non sai cos’è Fortnite, non hai idea di cosa voglia dire PUBG e del perché Griezmann balli come uno scemo quando fa gol. Tranquillo ci siamo qui noi. Con Battle Royale s’intende un tipo di gioco ...

Trapelano sfide Settimana 5 per Fortnite Battle Royale - dettagli e uscita : Sono state svelate in anticipo le sfide della Settimana 5 della Stagione 4 di Fortnite Battle Royale nonostante sia ancora in corso la Settimana 4. In rete infatti, riportate da Fortnite Intel, sono già apparse tutte le sfide che arriveranno con la Settimana 5 il prossimo martedì 29 maggio. Di seguito è disponibile l’elenco completo di tutto ciò che sta per arrivare con la nuova Settimana di Fortnite Battaglia Reale. Elenco completo sfide ...

Fortnite - la battle royale arriva su Android in estate : In questo modo, la platea del titolo, che comprende anche la modalità co-op Salva il Mondo, potrà aumentare in termini di dimensioni ulteriormente e a dismisura. Altre novità sono in arrivo su ...

Fortnite Battle Royale : in arrivo i Jetpack? : Probabilmente alcuni di voi si ricorderanno che Epic Games annunciò tempo fa l'arrivo dei Jetpack all'interno del popolare Fortnite Battle Royale, ebbene sembra che l'attesa stia per finire.O almeno così sembra stando a quanto riportato da Gamerant. In seguito alla pubblicazione della patch 4.2, i dataminer si sono messi all'opera e avrebbero scoperto dei file relativi una Modalità a Tempo Limitato denominata "Close Encounters", la quale sarà ...

Fortnite ha avuto un impatto su Ubisoft : la compagnia potrebbe seguire il trend dei battle royale : Come altri editori, Ubisoft ha ora risposto all'enorme successo mondiale di Fortnite, il famoso titolo di Epic. Ora, durante la conference call, il CEO dell'azienda, Yves Guillemot, ha rilasciato interessanti dichiarazioni sul battle royale, confermando che Fortnite - e altri giochi di questo tipo - hanno effettivamente avuto un qualche tipo di impatto su Ubisoft. Come segnala Gamespot, questo non è niente di nuovo nel gaming, ha sottolineato ...

Fortnite Battle Royale potrebbe ricevere presto una modalità competitiva : Probabilmente Fortnite Battle Royale sarà arricchito ancora di più, o almeno così sembra stando a quanto riportato dai colleghi di VG247. Nello specifico, il gioco potrebbe vedere presto l'arrivo di una modalità competitiva.Fortnite Intel avrebbe scovato dei file nascosti dopo la pubblicazione dell'aggiornamento 4.2 e, questi, si dovrebbero riferire proprio alla suddetta modalità. Analizzando i file in questione, si è scoperta una cartella ...

Fortnite : un dataminer scova nuove skin in arrivo nel Battle Royale : Fortnite è in costante aggiornamento, e se solo qualche ora fa vi abbiamo parlato delle novità introdotte dalla patch 4.2 appena resa disponibile, il datamining dei file dell'update testimonia come Epic stia già preparando i futuri contenuti per il suo Battle Royale di successo.Come riporta VG24/7, alcuni utenti hanno curiosato tra i file dell'aggiornamento e hanno scovato le nuove skin in arrivo in Fortnite, che riguardano tanto i personaggi ...