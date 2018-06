Fondi europei | la regione Umbria non riesce ad utilizzare neppure le poche risorse

Missione istituzionale a Bruxelles - Toma : 'Intercettare Fondi europei' : La mattina del 20, ultimo giorno di permanenza a Bruxelles, il presidente Toma incontrerà il capo di gabinetto della commissaria europea alla Politica regionale, Nicola De Michelis, con cui ...

Ilva - Grillo : “Chiuderla? Nessuno lo ha mai pensato. Riconversione con i Fondi europei” e cita l’esempio della Ruhr : “Si parla di chiudere l’Ilva ma Nessuno lo ha mai pensato”. Lo scrive su Twitter Beppe Grillo, rimandando ad un post pubblicato sul suo blog. “Il bacino del Ruhr è un esempio da emulare. 4.432 kmq di superficie, oltre 6 milioni di abitanti, 142 miniere di carbone, 31 porti industriali fluviali; 1.400 km di autostrade e tangenziali). E’ la carta d’identità del “Bacino della Ruhr”, in Germania, l’area finita di ...

Caro Di Maio - i Fondi europei non coprono i buchi di bilancio : Il governo è nato, ma la propaganda non si ferma. Continua senza sosta, a costo di sfiorare il ridicolo. A dire il vero, l'impressione che si ha, in queste ore, è che i principali azionisti del nuovo esecutivo, Salvini e Di Maio, abbiano l'intenzione di utilizzare le proprie postazioni ministeriali per fare proclami e continuare la campagna elettorale con altri, e più potenti, mezzi.Come spiegare, altrimenti, quello che ...

Bruxelles 'declassa' la Sardegna. Ma così l'Isola avrà più Fondi europei - Sardiniapost.it : Sardegna declassata di una categoria: da regione 'in transizione', cioè quelle con Pil tra il 75 e il 90 per cento della media Ue, torna ad avere il bollino di terra ' meno sviluppat a', segnate da un ...

All'Italia più 6% di Fondi europei : La Commissione europea ha illustrato ieri la sua attesa proposta sull'uso e la distribuzione dei fondi di coesione nel quadro del bilancio

Fondi europei - anche l’efficiente Bolzano li perde : dovrà restituire 17 milioni : anche Bolzano ha un problema con i Fondi europei e a fine anno “dovrà restituire 17 milioni di euro”. Un tema in cui la Provincia autonoma dell’efficienza e delle eccellenze si allinea a tutto il resto d’Italia, sempre in coda alla classifica degli Stati membri per utilizzo dei soldi che arrivano da Bruxelles e ferma al 9% di risorse impiegate anche secondo gli ultimi dati della Commissione Ue. “È inutile negare che la programmazione per gli ...

Monza e Brianza - rilancio del territorio e Fondi europei : duecento imprenditori all'incontro con il vicepresidente di Regione Lombardia ... : La Lombardia conta circa 10 milioni di abitanti con oltre 830 mila imprese, una dato unico al mondo che sottolinea l'importanza e il valore del nostro capitale umano. - Ha detto il vicepresidente di ...

Horizon 2020 - dove vanno i Fondi europei per l'innovazione : I fondi europei per l'innovazione sono uno strumento fondamentale per le piccole e medie imprese, ma l'Italia non riesce ad approfittare dell'opportunità

Horizon 2020 - dove vanno i Fondi europei per l’innovazione : Lo scorso 2 maggio la Commissione europea ha presentato la sua bozza di bilancio per l’Unione. Il budget che sta cominciando adesso la sua complicatissima gestazione sarà valido per il settennato 2021-2027 e, in termini di fondi europei per l’innovazione, dovrebbe stanziare circa 100 miliardi di euro attraverso Horizon Europe. Il programma attualmente in corso, invece, si chiama Horizon 2020 ed ha finanziato istituti di ricerca e aziende ...

Fondi europei - boom di truffeL'Italia manda in fumo miliardi Irregolarità in 6 casi su 10. Il dossier : Nel 60% dei casi i Fondi comunitari sono chiesti o ottenuti in maniera fraudolenta. Una situazione che manda in fumo miliardi in arrivo dall'Europa e blocca la crescita dell'Italia. IL REPORT Segui su affaritaliani.it

Sicilia : Unione allevatori - oltre 2mld di Fondi europei mai spesi e 5mila aziende in attesa : Palermo, 7 mag. (AdnKronos) - oltre due miliardi di fondi europei stanziati per l'agricoltura e la zootecnia Siciliana e mai spesi. Ben cinquemila aziende bio che da tre anni aspettano risorse che non sono mai arrivate. A lanciare l'allarme per il comparto dell'isola "a rischio fallimento" è il vice

L'addio ai Fondi europei è una buona notizia : Le quattro regioni europee con la minore occupazione femminile sono tutte italiane: si tratta, infatti, di Campania, Calabria, Sicilia e Basilicata. In Europa la media delle donne che lavorano è del 62,4% e in Italia, nel suo complesso, il livello è comunque al 48,9%. Questi dati Eurostat confermano come la distanza tra il Mezzogiorno e l'Europa resti enorme, ma obbligano anche a sviluppare altre considerazioni. È infatti probabile che presto ...

Primo Convegno Nazionale Etica - Legalità - Fondi europei & Finanza : Interverranno professionisti del sistema Bancario, del mondo Scientifico e Universitario, oltre ad alcuni dell'Associazionismo delle Imprese e del mondo Sindacale. Ufficio Stampa: Martini's ...

Fondi europei per la pesca : in Regione il punto della situazione : ...PF Economia Ittica della Regione Marche mantiene un filo diretto con il settore e le associazioni di categoria che lo rappresentano nelle sedi istituzionali quali la Consulta Regionale per l'Economia ...