Foggia | bambina di 13 mesi morta a Lucera a causa della Seu | è il terzo caso in un anno

(Di sabato 16 giugno 2018) Non ce l’ha fatta la bimba di 13di), affetta da Sindrome emolitico uremica (Seu) e ricoverata da tre giorni nel reparto di Rianimazione dell’ospedale pediatrico ‘Giovanni XXIII’ di Bari, dove era arrivata con un trasferimento d’urgenza tramite elisoccorso in condizioni critiche, che si sono poi aggravate con la comparsafebbre alta. La piccola, sottoposta a dialisi ed ecmo, ènel tardo pomeriggio di ieri, 15 giugno. Si tratta delbambino morto nel giro di unin Puglia. ATTIVATA L’UNITÀ DI CRISI – Subito dopo il ricovero l’Asl diha attivato l’unità di crisi composta da specialisti dei servizi veterinari, di igiene degli alimenti enutrizione e igiene pubblica aziendali per controllare tutti gli spostamenti fatti negli ultimi dieci giorni dalla famiglia, l’elenco degli alimenti assunti e degli esercizi ...