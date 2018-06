'Entro agosto possibile Flat tax per piccole imprese e partite Iva'. L'annuncio del viceministro dell'Economia Garavaglia : Il leghista: 'Penso sinceramente che qualcosa si possa fare subito nel 2018. Stiamo lavorando anche sulla pace fiscale'

Flat tax - governo accelera : "Per imprese e partite Iva ?può già scattare ad agosto" : Il vice ministro all'Economia, Massimo Garavaglia, intervistato a l'intervista di Maria Latella su Sky Tg24 prova ad accelerare sul fronte Flat tax. Il vice di Tria di fatto annuncia che molto probabilmente la rivoluzione fiscale pianificata dall'esecutivo potrebbe già scattare dal mese di agosto per le Pmi e per le partite Iva: "La Flat tax potrebbe già essere prevista dal prossimo agosto per le imprese con fatturati ridotti, interessando anche ...

Flat tax - il viceministro Garavaglia : "Qualcosa faremo entro agosto" : ROMA - 'Penso sinceramente che qualcosa si possa fare subito nel 2018, in particolare per le imprese'. Lo ha detto il viceministro all'Economia Massimo Garavaglia a 'L'intervista' di Maria Latella su Skytg24 a proposito della Flat tax, sottolineando che si tratterà della 'prima fase su cui si sta già lavorando, legata anche alla pace ...

Massimo Garavaglia : "Entro agosto possibile Flat tax per piccole imprese e partite Iva" : "Penso sinceramente che qualcosa si possa fare subito nel 2018, in particolare per le imprese". Lo ha detto il viceministro all'Economia Massimo Garavaglia a 'L'intervista' di Maria Latella su Skytg24 a proposito della flat tax.Garavaglia ha sottolineato che si tratterà della "prima fase su cui si sta già lavorando, legata anche alla pace fiscale, sono anticipi che si possono fare in tempi ragionevolmente rapidi, mi auguro prima di ...

Sondaggi - cosa pensano gli italiani su chiusura dei porti - reddito di cittadinanza e Flat tax : Gli ultimi Sondaggi mostrano il pensiero degli italiani su alcuni temi che caratterizzano l'azione e le promesse del nuovo governo: chiusura dei porti, reddito di cittadinanza e flat tax. Gran parte degli intervistati è d'accordo sulla decisione di chiudere i porti alla nave Aquarius, mentre più contrastanti le posizioni sugli altri due punti.Continua a leggere

FINANZA/ Flat tax subito e contante libero : cosa nascondono le promesse di Salvini? : Miracoli non se ne possono fare. Salvini deve stare attento: pur nella confidenza che ha sulla sua capacità politica, non gli conviene tirare troppo la corda degli impegni. SERGIO LUCIANO(Pubblicato il Thu, 14 Jun 2018 10:15:00 GMT)RIPRESA E POLITICA/ Vendere beni pubblici per non restare prigionieri di Ue e mercati, di C. PelandaSPREAD & MERCATI/ Così l'Italia può infilarsi (da sola) in un altro 2011, di P. Annoni

Salvini rassicura i commercianti : 'La Flat tax già a partire dal 2018' : Dopo l'intervento di alcuni giorni fa del Vicepremier Luigi di Maio davanti alla assemblea della Confesercenti, questa volta è toccato all'altro Vicepremier, Ministro dell'Interno e cofirmatario del contratto per il governo del cambiamento, Matteo Salvini. Salvini ha parlato per circa un'ora davanti all'assemblea dei piccoli commercianti. E più che da ministro dell'interno il suo intervento ha toccato fondamentali temi economici, cari ai piccoli ...

Matteo Salvini “Flat tax subito nel 2018”/ Via i limiti ai contanti : Confesercenti - “tenete il Jobs Act” : Matteo Salvini, "Flat tax e quota 100 da subito": Governo, ministro dell'Interno a Confesercenti a parlare dei provvedimenti dell'esecutivo Lega-Movimento 5 Stelle(Pubblicato il Wed, 13 Jun 2018 19:48:00 GMT)

Salvini : Flat tax già dal 2018 - prima imprenditori poi famiglie : Roma, 13 giu. , askanews, 'Riduzione delle tasse, impegno a non aumentare Iva e accise e a impostare la rivoluzione fiscale impostata sulla tariffa unica, la flat tax, partendo già dal 2018 dai ...

Fisco - Salvini : “Fosse per me nessun limite a spesa in denaro contante. Già nel 2018 rivoluzione fiscale con la Flat tax” : “Io sono contro ogni tipo di coercizione, fosse per me non ci sarebbe alcun limite alla spesa di denaro contante, perché ognuno è libero di usare i soldi del suo conto corrente come vuole, dove vuole e pagando quello che vuole”. A dichiararlo è il vicepremier e ministro dell’Interno Matteo Salvini dal palco dell’assemblea annuale di Confesercenti a Roma. Una proposta, questa, non contenuta nel Contratto di governo ...

Salvini : Flat tax già dal 2018 - prima imprenditori poi famiglie : Roma, 13 giu. , askanews, - "Riduzione delle tasse, impegno a non aumentare Iva e accise e a impostare la rivoluzione fiscale impostata sulla tariffa unica, la flat tax, partendo già dal 2018 dai ...

MATTEO SALVINI - “Flat tax GIA’ NEL 2018”/ Poi aggiunge : “Via l’Imu dai negozi sfitti” : MATTEO SALVINI, "Flat tax e quota 100 da subito": Governo, ministro dell'Interno a Confesercenti a parlare dei provvedimenti dell'esecutivo Lega-Movimento 5 Stelle(Pubblicato il Wed, 13 Jun 2018 14:21:00 GMT)

Matteo Salvini gioca d'anticipo : 'Flat tax già nel 2018' : gioca d'anticipo Matteo Salvini e annuncia che la flat tax partirà già quest'anno e non nel 2019 come era stato detto. 'Non vengo a vendere propositi e promesse, ma a ricordare quanto contenuto nel ...

Salvini : no limiti al contante - subito Flat tax e quota 100 - stop Imu negozi sfitti : Nessun limite all'uso del contante , cedolare secca e stop all' Imu per i negozi sfitti, flat tax già nel 2018, smantellamento della riforma Fornero e subito quota 100 : Matteo Salvini dispensa ...