Fisco | fatture false per 7 mln | Gdf sequestra 735mila euro a imprenditore Varese

meteoweb.eu

: RT @dukana2: Quella che ha portato all’arresto di Dagostino non è l’unica inchiesta in cui è coinvolto ex socio dei #Renzi:comparirà con lo… - CanioA : RT @dukana2: Quella che ha portato all’arresto di Dagostino non è l’unica inchiesta in cui è coinvolto ex socio dei #Renzi:comparirà con lo… - futura09 : RT @dukana2: Quella che ha portato all’arresto di Dagostino non è l’unica inchiesta in cui è coinvolto ex socio dei #Renzi:comparirà con lo… - Massimo50942418 : RT @dukana2: Quella che ha portato all’arresto di Dagostino non è l’unica inchiesta in cui è coinvolto ex socio dei #Renzi:comparirà con lo… -

(Di sabato 16 giugno 2018) Milano, 16 giu. (AdnKronos) – Ci sono immobili, quote societarie, terreni e anche una Lamborghini Gallardo tra i beniti a undel varesotto, scoperto dalla Guardia di Finanza diad accumulareper operazioni inesistenti per circa 7 milioni di. L’indagine ha fatto scattare il sequestro preventivo per un equivalente di circa. Insieme a lui sono state denunciate all’autorità anche altre tre persone, che facevano parte di un “sodalizio criminoso finalizzato alla commissione di numerosi reati fiscali, tra cui quelli di emissione ed utilizzo diper operazioni inesistenti tramite società fittizie”. La società del varesotto operante nel settore delle materie plastiche era il principale acquirente della società ‘cartiera’: oltre il 90% dei suoi acquisti era avvenuto per mezzo del sistema ...