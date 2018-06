Felicità puttana dei Thegiornalisti | testo e significato | la voglia di urlare al mondo

correttainformazione

: 'Ma quanto è puttana questa felicità? Che dura un minuto, ma che botta ci dà' ?? - enerima_i : 'Ma quanto è puttana questa felicità? Che dura un minuto, ma che botta ci dà' ?? - mikelepinto : ma quanto è puttana questa felicità, che dura un minuto, ma che botta ci dà... - lizitika17 : Ma quanto è puttana questa felicità ?? -

(Di sabato 16 giugno 2018)di, il nuovissimo singolo deiin rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme digitali da mercoledì 13 giugno. Il brano è il secondo inedito che anticipa il nuovo album in uscita il prossimo 21 settembre. Itornano in radio con il secondo inedito estratto dal loro prossimo albumè il nuovo singolo deiche anticipa l’uscita di Love, il nuovo lavoro discografico della band guidata da Tommaso Paradiso. Il prossimo album in studio deisarà pubblicato il prossimo 21 settembre per l’etichetta Carosello Records. Il nuovo singolo arriva dopo il grandissimo successo di “Questa nostra stupida canzone d’amore” che è stato certificato disco di platino digitale con oltre 50 mila copie vendute mentre il suo videoclip ha superato i 25 milioni di visualizzazioni ...