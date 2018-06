Fiorentina - addio a Federico Chiesa? Antognoni fa il punto della situazione : Federico Chiesa, esterno offensivo della Fiorentina, fa gola a diversi club italiani e non: il calciomercato si accende attorno al figlio di Enrico “Felici per l’interesse di molti club per Federico Chiesa, ma la Fiorentina vuole tenerlo. Diremo no anche a offerte indecenti”. Giancarlo Antognoni è stato chiaro. Il presidente onorario della Fiorentina è stato interpellato in merito alle tante voci di calciomercato che vedono ...

Tutti pazzi di Federico Chiesa - asta incredibile : la Fiorentina traballa : CALCIOMERCATO Fiorentina – Tutti pazzi dell’attaccante Federico Chiesa, asta incredibile per il talento della Fiorentina che alla fine potrebbe cambiare maglia entro le prossime settimane. Anche le big del calcio britannico hanno messo nel mirino l’attaccante, secondo il ‘Guardian’ il Liverpool avrebbe pronta un’offerta di 62 milioni di sterline (70 milioni di euro). Oltre ai Reds occhi da parte delle due ...

Federico Chiesa - Ceccarini : 'Juventus e Inter hanno superato la concorrenza' (RUMORS) : Per Federico Chiesa è ormai una lotta a due fra Juventus ed Inter. È questo il parere di Niccolò Ceccarini, nel suo editoriale per TMW, dedicato in parte alle vicissitudini del calciatore attualmente in forza alla Fiorentina. Per il giornalista, Roma e Napoli sono le altre due italiane Interessate al giovane fuoriclasse, anche se queste dovrebbero avere poche speranze di portarlo in rosa. Il calciatore viola è legato alla squadra nella quale ...

PAGELLE / Italia-Francia (1-3) : Federico Chiesa migliore tra gli azzurri : PAGELLE Italia-Francia (1-3): i voti e i giudizi della partita amichevole, che si è disputata venerdi 1 giugno 2018 presso l'Allianz Riviera di Nizza.(Pubblicato il Sat, 02 Jun 2018 00:50:00 GMT)

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Inter - offerta con contropartita alla Fiorentina per Federico Chiesa : Calciomercato Inter – L’Inter fa sul serio in questo inizio di Calciomercato, già messi a segno tre colpi importanti, si tratta dei difensori Asamoah e De Vrij e dell’attaccante Lautaro Martinez. Occhi anche per il centrocampo ed in casa Roma, il sogno di Luciano Spalletti porta a Nainggolan ma è più facile pagare la clausola di Strootman. I nerazzurri hanno intenzione di chiudere per un altro attaccante, in pole Verdi del ...