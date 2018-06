Federer torna numero 1 del mondo | battuto Kyrgios | è in finale a Stoccarda

Federer in finale a Stoccarda - torna n.1 : Il campione di Basilea, primo favorito del seeding, rientrato nel tour dopo 81 giorni di assenza, ha battuto oggi l'australiano Nick Kyrgios, numero 24 del mondo e quarta testa di serie del tabellone,...

Tennis - Roger Federer torna numero 1! Il Maestro si riprende la testa del ranking ATP - raggiunta la finale a Stoccarda : Roger Federer tornerà a essere numero 1 al mondo a partire dal prossimo lunedì. Il Maestro ha raggiunto l’obiettivo che si era prefissato all’inizio della settimana e si riprende la vetta del ranking ATP scalzando Rafael Nadal che aveva difeso il piazzamento trionfando al Roland Garros la scorsa settimana. Il Campione di Basilea torna ai vertici grazie alla sofferta vittoria sull’australiano Nick Kyrgios (6-7, 6-2, 7-6) che gli ...

Nuovo spot Barilla – Roger Federer torna ai fornelli per un gustoso piatto di pasta! [VIDEO] : Roger Federer ancora protagonista del Nuovo spot Barilla: il campione svizzero alle prese con un piatto di penne 5 cereali Roger Federer ancora in tv, ma questa volta il campione svizzero non è su un campo da tennis. Il tennista numero 2 al mondo è protagoista del Nuovo spot di Barilla ‘Masters of Pasta’ nel quale appare, con la solità eleganza e manualità, ai fornelli. Roger Federer, già protagonista in un altro spot, questa volta ...