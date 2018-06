Federer in finale a Stoccarda | torna n 1

Roger Federer in finale a Stoccarda : da lunedì tornerà numero 1 del mondo : Doppio obiettivo centrato da Roger Federer. Lo svizzero si è qualificato per la finale della 'Mercedes Cup', torneo Atp Tour 250 in corso sui campi in erba di Stoccarda , in Germania. Il 36enne di ...

Tennis - Roger Federer torna numero 1! Il Maestro si riprende la testa del ranking ATP - raggiunta la finale a Stoccarda : Roger Federer tornerà a essere numero 1 al mondo a partire dal prossimo lunedì. Il Maestro ha raggiunto l’obiettivo che si era prefissato all’inizio della settimana e si riprende la vetta del ranking ATP scalzando Rafael Nadal che aveva difeso il piazzamento trionfando al Roland Garros la scorsa settimana. Il Campione di Basilea torna ai vertici grazie alla sofferta vittoria sull’australiano Nick Kyrgios (6-7, 6-2, 7-6) che gli ...

Le verità di Rafa Nadal : “vorrei affrontare Federer in finale e superare il suo record Slam. Noi amici? Ammetto che…” : Rafa Nadal è tornato a parlare del suo rapporto con Roger Federer: un po’ rivali un po’ ‘compagni’, fra record e sfide future alle quali lo spagnolo non vuole rinunciare Dopo aver vinto gli Internazionali d’Italia per l’ottava volta, Rafa Nadal si è preso una piccola pausa in vista dell’imminente Roland Garros. Slam francese nel quale, per il secondo anno di fila, Roger Federer non ci sarà. Com’è ...

Roland Garros 2018 - Rafael Nadal : “Parigi è un luogo magico. Mi piacerebbe sfidare di nuovo Federer in una finale - per il futuro penso che…” : Al Roland Garros 2018 Rafael Nadal andrà a caccia dell’undicesima vittoria per rendere ancora più epica la sua già immensa bacheca. Il fuoriclasse spagnolo è reduce dal trionfo agli Internazionali d’Italia di Roma, in cui ha battuto in finale Alexander Zverev, “aiutato” anche dalla pioggia. Ora il numero uno del mondo si presenterà come favorito assoluto a Parigi e proverà ad estendere ulteriormente il proprio domino sulla terra rossa. A poche ...