“Fascista | vergogna” Bordate in rete contro Matteo Salvini

caffeinamagazine

: RT @SimoneNemesis: Roma medaglia d'oro al valor militare per la lotta contro la tirannide fascista è stata umiliata dal consiglio comunale… - rei_kashino : RT @SimoneNemesis: Roma medaglia d'oro al valor militare per la lotta contro la tirannide fascista è stata umiliata dal consiglio comunale… - incidente36 : RT @SimoneNemesis: Roma medaglia d'oro al valor militare per la lotta contro la tirannide fascista è stata umiliata dal consiglio comunale… - marigrrr : RT @SimoneNemesis: Roma medaglia d'oro al valor militare per la lotta contro la tirannide fascista è stata umiliata dal consiglio comunale… -

(Di sabato 16 giugno 2018) L’annuncio del ministro dell’Internodi chiudere i porti italiani a due Ong, la Lifeline e la Seefuchs, ha già scatenato polemiche a non finire sui social, gli stessi che negli scorsi giorni si erano infiammati di fronte al caso Aquarius. Stavolta le accuse sono state mosse da una delle organizzazioni interessate, che senza troppi giri di parole si è scagliata inil leader leghista. Lifeline ha infatti scritto, con evidente riferimento a: “Quando i fascisti ci fanno pubblicità…”, un modo per far sentire la propria voce dopo la decisione del politico di non accettare i migranti a bordo dell’imbarcazione che è intervenuta nel Mediterraneo centrale in soccorso di un gommone con 118 persone, tra cui 14 donne, 4 bambini e un neonato. La Ong ha assicurato che a tutti i migranti soccorsi sono stati forniti giubbotti ...