Famiglia è solo uomo e donna Poi il Papa sull' aborto | Nazismo

Papa : Famiglia a immagine di Dio è solo quella uomo-donna : Segui su affaritaliani.it

Il Papa : «La Famiglia a immagine di Dio è solo una - formata da uomo e donna» : Francesco ai delegati del Forum delle Famiglie per i 25 anni della loro associazione. E sul matrimonio invita tutti a leggere l’Amoris Latetia, il suo documento su nozze e amore

Il Papa : «La Famiglia a immagine di Dio è solo una - uomo e donna» : Francesco ai delegati del Forum delle Famiglie per i 25 anni della loro associazione. E sul matrimonio invita tutti a leggere l’Amoris Latetia, il suo documento su nozze e amore

Papa Francesco cancella le famiglie Arcobaleno : "La Famiglia è solo una - uomo e donna" : "La famiglia è solo uomo-donna". Non c'è spazio per altre forme familiari, secondo Papa Francesco, che interviene su un tema particolarmente caldo e dibattuto in Italia dopo le dichiarazioni del ministro della famiglia, Lorenzo Fontana, che hanno scatenato la reazione veemente del mondo Lgbti."Fa dolore dirlo: oggi si parla di famiglie diversificate, di diversi tipi di famiglia. Sì è vero: famiglia è una parola ...

Il Papa : "Famiglia immagine di Dio è solo uomo-donna. Aborto selettivo - nazismo in guanti bianchi. Infedeltà - mogli siate pazienti" : Il Pontefice ai delegati del Forum delle Famiglie: "Anche se non credenti, se si amano e uniscono in matrimonio sono a immagine e somiglianza di Dio"

Papa Francesco : 'La Famiglia a immagine di Dio è solo quella tra uomo e donna' : 'Il nostro mondo - ha detto durante una udienza - spesso tentato e guidato da logiche individualistiche ed egoistiche, non di rado smarrisce il senso e la bellezza dei legami stabili, dell'impegno ...

Papa Francesco : la Famiglia a immagine di Dio è solo quella uomo-donna - : Il Pontefice è intervenuto al Forum Famiglie. "Si parla di diversi tipi di famiglia, la parola è analoga", ma quella "immagine di Dio è una sola", ha detto

Papa Francesco : la Famiglia a immagine di Dio è solo quella uomo-donna : Papa Francesco: la famiglia a immagine di Dio è solo quella uomo-donna Il Pontefice è intervenuto al Forum Famiglie. “Si parla di diversi tipi di famiglia, la parola è analoga”, ma quella “immagine di Dio è una sola”, ha detto Parole chiave: ...

Papa Francesco : "La Famiglia è solo uomo-donna" : "La famiglia è solo uomo-donna". Non c'è spazio per altre forme familiari, secondo Papa Francesco, che interviene su un tema particolarmente caldo e dibattuto in Italia dopo le dichiarazioni del ministro della famiglia, Lorenzo Fontana, che hanno scatenato la reazione veemente del mondo Lgbti."Fa dolore dirlo: oggi si parla di famiglie diversificate, di diversi tipi di famiglia. Sì è vero: famiglia è una parola ...

Alessia Marcuzzi 'lascia' la tv : "Ho tempo solo per la Famiglia" : 'Sarò una donna emotiva, forse incosciente e poco lungimirante, ma da mamma non me la sono sentita. I papà dei miei due figli fanno lavori molto impegnativi che spesso li portano a essere lontani da ...

Salvini : “Esiste solo la Famiglia tradizionale”. La preoccupazione della comunità gay : “Chi ci difenderà?” : «Io voglio far parte di un governo in cui le parole e le idee sono chiare», d’ora in poi ci sarà «un ministro per cui la mamma si chiama mamma, e il papà si chiama papà. Non ci sono genitori uno, due, tre, quattro e fritti misti. C’è una mamma e un papà, e ci sono bambini, che hanno una mamma e un papà. Vediamo di riportare un po’ di buon senso». ...

Salvini : “Esiste solo la Famiglia tradizionale”. La preoccupazione della comunità gay : “Chi ci difenderà?” : «Io voglio far parte di un governo in cui le parole e le idee sono chiare», d’ora in poi ci sarà «un ministro per cui la mamma si chiama mamma, e il papà si chiama papà. Non ci sono genitori uno, due, tre, quattro e fritti misti. C’è una mamma e un papà, e ci sono bambini, che hanno una mamma e un papà. Vediamo di riportare un po’ di buon senso». ...

Pamela Mastropietro - verso stralcio Awelima e Desmond/ Oseghale ha agito da solo? Famiglia 18enne “difficile” : Pamela Mastropietro: si procede verso lo stralcio processuale delle posizioni di Awelima e Desmond? La Famiglia della 18enne uccisa non crede che Oseghale abbia agito da solo.(Pubblicato il Fri, 01 Jun 2018 19:46:00 GMT)

Avicii - funerali in forma privata/ Lo ha annunciato la Famiglia : “Solo per le persone a lui più care” : Avicii, funerali in forma privata, lo ha annunciato la famiglia: “Solo per le persone a lui più care”. Tim Bergling verrà sepolto in forma privata, lontana da occhi indiscrei(Pubblicato il Tue, 22 May 2018 16:34:00 GMT)