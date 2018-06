FABRIZIO MORO | CONCERTO A ROMA Stadio Olimpico | orari e info | se il Frosinone viene

FABRIZIO MORO - concerto a Roma / Stadio Olimpico - orari e info : scaletta top secret (16 giugno) : Fabrizio Moro, concerto a Roma allo Stadio Olimpico di oggi, 16 giugno. orari, ultimi biglietti e informazioni: la scaletta, per ora, rimane top secret(Pubblicato il Sat, 16 Jun 2018 17:20:00 GMT)

Ospiti e scaletta di FABRIZIO MORO a Roma il 16 giugno - orari ingressi stadio Olimpico e ultimi biglietti in prevendita : Resterà top secret fino al suo ingresso sul palco dell'Olimpico, la scaletta di Fabrizio Moro a Roma per il grande concerto di sabato 16 giugno, ma certamente conterrà tutti i più grandi successi del cantautore Romano che per la prima volta in carriera si esibisce nel luogo simbolo della città eterna. Un traguardo raggiunto dopo quasi un decennio di live sparsi in giro per l'Italia dai pub alle piazze fino ad arrivare ai palasport: dopo la ...

Gli ospiti di Radionorba Battiti Live da Ermal Meta a FABRIZIO MORO - Irama - Biondo - Benji e Fede : Sono stati annunciati i primi ospiti di Radionorba Battiti Live. La nuova edizione della tournée itinerante di Radionorba si compone di 5 appuntamenti al sud Italia. Saranno le città di Ostuni, Lecce, Andria, Melfi e Bari ad accogliere gli eventi di Radionorba Battiti Live, condotti da Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci. Radionorba Battiti Live inizia il 1° luglio ad Ostuni per proseguire l’8 luglio a Lecce, il 15 luglio ad Andria, il 22 ...

FABRIZIO MORO : «Io - come Rocky» : C'è un tempo per seminare e uno per raccogliere: lo ha capito Fabrizio Moro. Reduce dal podio sanremese e dall'Eurosong di Lisbona con Ermal Meta, domani sera suonerà all'Olimpico. È pronto? '...

Il traguardo di FABRIZIO MORO all’Olimpico di Roma - dalle feste del santo allo stadio : “Tra alti e bassi ho suonato ovunque” : Il concerto di Fabrizio Moro all'Olimpico di Roma in programma sabato 16 giugno è il segno della svolta di una carriera costruita a piccoli passi con molta fatica, impegno maniacale nella scrittura e nella produzione dei dischi e dei live. Un sogno per il cantautore Romano di San Basilio, nato e cresciuto in un quartiere popolare capitolino con la passione per la musica ma la necessità di far quadrare i conti. A dargli la possibilità che gli ...

I miei passi di Fiorella Mannoia - scritta da FABRIZIO MORO - ai Wind Music Awards 2018 (video) : I miei passi di Fiorella Mannoia ha fatto il suo debutto televisivo ai Wind Music Awards 2018, in cui la cantante è stata premiata per gli oltre 100 concerti tenuti nell'ultimo anno. Per la sua esibizione nella seconda serata della kermesse, registrata il 5 giugno e trasmessa da Rai1 in prima serata martedì 12 giugno, la signora rossa della canzone italiana ha presentato al pubblico dell'Arena di Verona uno dei brani del suo ultimo album ...

FABRIZIO MORO racconta la sua rabbia : ‘Nessuno mi dava retta - io come Rocky’ : “Ce l’avevo con il presidente della Repubblica, con il primo ministro. Nessuno mi dava retta. Quando non riesci a esprimerti diventi un frustrato”: sono i ricordi di Fabrizio Moro (QUI tutto quel che bisogna sapere su di lui), del suo primo periodo artistico. Il cantautore romano – che ha ammesso di aver anche avuto problemi con l’alcol e la droga – ha raccontato a Vanity Fair della sua rabbia, la prima scintilla ...

Ermal Meta/ La polemica sui fotomontaggi in atteggiamenti intimi con FABRIZIO MORO (Wind Music Awards 2018) : Ermal Meta, per il cantante è un momento pieno di impegni dal tour Non abbiamo armi live fino alla finale di amici. Stasera torna sul palcoscenico su Rai 1. (Wind Music Awards 2018)(Pubblicato il Tue, 12 Jun 2018 09:10:00 GMT)

La rabbia di FABRIZIO MORO contro i colleghi cantautori : “Scrivono poesie dalla villa di papà” : Fabrizio Moro contro i colleghi cantautori e senza mezzi termini. Sentito da Vanity Fair a qualche giorno dal debutto allo Stadio Olimpico della sua Roma, l'artista di Parole, Rumori e Anni ha voluto rimarcare la netta differenza tra la sua maniera di scrivere e quella di altri grandi nomi della musica italiana. Il cantautore romano non rinnega il passato, ma lo ritiene il più valido strumento di crescita che abbia utilizzato in questi ...

Gli ospiti di Con il cuore ad Assisi da Ermal Meta e FABRIZIO MORO a Marco Carta : Sono stati annunciati i primi ospiti di Con il cuore, l'evento benefico atteso ad Assisi ed in diretta su Rai1 il prossimo 19 giugno. Tra gli ospiti di Con il cuore nel nome di Francesco vedremo i vincitori del Festival di Sanremo 2018, Ermal Meta e Fabrizio Moro. Ci sarà anche Bianca Atzei, reduce dalla recente esperienza da "naufraga" all'Isola dei Famosi. Confermata è inoltre la presenza di Marco Carta, Noemi, Nino Frassica, Ron ed ...

Ermal Meta e FABRIZIO MORO a 'Con il Cuore nel nome di Francesco' : Ci saranno anche i vincitori dell'ultima edizione del Festival di Sanremo, Ermal Meta e Fabrizio Moro , alla serata benefica ' Con il Cuore nel nome di Francesco ' che si terrà martedì 19 giugno alle ...

FABRIZIO MORO : «Quando nessuno mi dava retta» : Questa intervista è tratta dal numero 23 di Vanity Fair in edicola dal 6 giugno 2018 «Il mio primissimo provino, a 17 anni, lo portai a un signore che aveva un negozio di dischi a via Tiburtina. Avevo 17 anni, mi ci accompagnò mio padre che di discografia, poverino, non ne sapeva nulla. Era convinto che fosse un produttore. All’inizio facevo ascoltare le mie canzoni a chiunque. L’ho presa larga, come dico io. Lo stesso ha fatto Ermal. Che poi è ...

Musica per Emergency con Ermal Meta e FABRIZIO MORO in tv il 7 giugno : come seguire l’evento : Musica per Emergency con Ermal Meta e Fabrizio Moro: giovedì 7 giugno andrà in onda in tv un appuntamento speciale in compagnia della Musica di Ermal Meta e Fabrizio Moro, per un evento a sostegno della ONG Emergency. L'appuntamento con Ermal Meta e Fabrizio Moro andrà in onda questa sera su Zelig Tv (canale 243 del digitale terrestre) a partire dalle ore 21:15. Con loro anche Gino Strada, il giornalista Gino Castaldo e Nico Colonna, ...

FABRIZIO MORO : “Ecco perché ero sparito dalla tv”. Il cantante getta la maschera e - a distanza di tempo - confessa tutto : È uno dei personaggi più amati dal pubblico del mondo della musica. Forse per quel fascino che si porta dietro, quello da ribelle e da persona che non vuole scendere a compromessi. E così, a modo suo, è riuscito ad arrivare in alto, molto in alto. Sono solo pochi anni che Fabrizio Moro porta le vesti del personaggio televisivo (oltre quelle di cantautore affermato). Per diverso tempo, infatti, i fan del vincitore di Sanremo hanno ...