F1 | Villeneuve durissimo nei confronti di Max Verstappen | “la frase sulla testata? E’

sportfair

(Di sabato 16 giugno 2018) Jacquesha commentato laespressa in conferenza stampa a Montreal da, dandogli del bambino Jacquesnon è tipo da mandarle a dire e, anche in questa occasione, non si è smentito. L’ex pilota canadese infatti si è soffermatodi Maxche, in conferenza stampa, aveva minacciato di tirare unaa chiunque gli avesse chiesto degli errori commessi a Monaco. Photo4 / LaPresse Un’uscita che non è piaciuta a, che ci è andato giù duro ai microfoni del Journal de Montreal: “il ruolo del giornalista è quello di riferire i fatti, anche seha risposto alla domanda centinaia di volte. La responsabilità del pilota è quella di rispondere, se la domanda è giustificata, manon ha il diritto di offendersi e reagire in quel modo. Devi essere consapevole dei tuoi errori per progredire e lui ...