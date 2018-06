F1 | Spa-Francorchamps resta in calendario | ufficiale l’accordo con Liberty Media fino al

sportfair

(Di sabato 16 giugno 2018) Il Gp di Spa rimarrà all’interno deldi Formula 1 per altre tre stagioni, ufficializzato l’accordo di rinnovoal 2021 Una vittoria non solo per il circuito di Spa, ma anche per tutti gli amanti della Formula 1. Il Gran Premio belga rimarrà inal 2021, èinfatti l’accordo tra gli organizzatori e, che hanno firmato il rinnovo per altre tre stagioni. Una trattativa scovata e resa nota dal quotidiano Echo, che ha fornito poi anche i dettagli del nuovo accordo tra le parti. Photo4/LaPresse In vista della gara in programma quest’anno sono stati già venduti ben 200.000 tagliandi, di cui 75.000 solo per il giorno della gara. Frutto dell’effetto Verstappen, dal momento che la presenza del pilota della Red Bull spingerà i tifosi della vicina Olanda a spostarsi in massa per vedere dal vivo il proprio beniamino. ...