Esperto commenta dichiarazioni del Pentagono su elicotteri russi Mi-17

Esperto giapponese commenta incontro Trump-Kim - : Mine Yosiki,ex diplomatico ed ex portavoce del Giappone nei negoziati per la normalizzare delle relazioni con la Corea del Nord, in un'intervista a Sputnik, ha commentato l'incontro storico tra il ...

Esperto commenta abolizione franchigia su importazione in USA di merci ucraine - : Sì, Trump persegue una politica di protezionismo in relazione alla sua economia. Ma l'Ucraina non è chiaramente un concorrente qui… perciò è un'allusione al casting di Poroshenko per le ...

Esperto commenta decisione Trump di posticipare introduzione dazi per UE - : Qui, prima di tutto, è una questione di economia. I beni e i servizi europei, la metallurgia pesante sono in una posizione privilegiata. Trump dovrà rivedere la sua politica protezionistica", ha ...

Russiagate - Esperto russo commenta l'intenzione di Mueller di interrogare Trump - : "Mueller è alla ricerca delle prove dei legami con la Russia, ma è passato quasi un anno e non è riuscito a trovarle perché non ce ne sono. Questo caso non ha prospettive, è stato usato come base per ...