Esami Maturità 2018 | tutto quello che c' è da sapere

Di Maio - Salvini e il premier Giuseppe Conte : ecco i voti agli Esami di maturità : Un articolo pubblicato dal ‘Corriere della Sera‘ parla degli esami di maturità sostenuti da alcuni membri del nuovo Governo gialloverde, tra cui il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, il ministro dell’Interno, Matteo Salvini e il vicepremier Luigi Di Maio. Cominciamo proprio dal vicepremier e ministro del Lavoro, Luigi Di Maio, che si diplomò con 100/100. ‘Ho sostenuto l’esame nel […] L'articolo Di Maio, ...

Esami di maturità 2018 : date e materie delle prove (prima - seconda e terza) : Sui blocchi di partenza per l’esame di maturità. La prima delle date dell’esame di Stato per il 2018 riguarda la prova di Italiano con l’appuntamento del 20 giugno, come è stato comunicato in via ufficiale dal Miur. La seconda prova è fissata al 21 giugno ore 8.30. Mentre la terza prova, con l’esposizione della propria tesina, si svolgerà il 25 giugno. Le materie della seconda prova differiscono in base agli indirizzi di ...

Ermal Meta - Fedez e Coez tra gli autori più ambiti alla Maturità 2018 : il cantautorato di oggi come argomento agli Esami di Stato : Un tema sempre caldo quello degli scritti degli esami di Stato: insieme a 5 mila maturandi, Skuola.net ha stilato una lista degli autori più ambiti alla Maturità 2018, seguendo le preferenze degli studenti. Com'è noto, il Miur propone ogni anno nuove sfide per coloro che devono affrontare gli esami di Maturità, riservando anche alcune "sorprese" per gli scritti di italiano. Skuola.net dunque ha proposto ad una cerchia di studenti una rosa di ...

Ansia per la maturità - la scienza aiuta a gestire il timore prima degli Esami : C'è una branca della scienza che studia i meccanismi dell'apprendimento e cerca soluzioni per superare i momenti di crisi. In questo momento tantissimi studenti sono in attesa dell'Esame di maturità ed a loro sono dedicate alcune regole la cui osservazione può aiutare: vediamo quali sono i consigli della neuroscienza. Le tre indicazioni principali per chi studia riguardano l'alimentazione, il sonno e l'esercizio fisico e seguirle in modo ...

Maturità : vietata minigonna per Esami : ANSA, - CAGLIARI, 7 GIU - Niente cappellini, minigonne, magliettine corte e pantaloni a vita bassa, niente calzoncini e nemmeno infradito o ciabatte da spiaggia. Sono solo alcune delle regole che gli ...

Scuola - tutti i dirigenti scolastici possono guidare gli Esami di maturità : Le Commissioni degli esami di Stato della Scuola secondaria superiore non possono essere precluse ai dirigenti scolastici non in servizio in quel ciclo scolastico , a partire da quelli che operano ...

Commissioni Esami di maturità 2018 - online i nomi : ecco quando e dove trovarli : Martedì 5 giugno alle ore 12:00 saranno online le Commissioni esterne degli esami di maturità 2018 con i nomi di tutti i i docenti impegnati con le prove a partire dal prossimo 20 giugno. Basterà inserire il nome e l'indirizzo della propria scuola sulla piattaforma dedicata o digitare il nome dell'insegnante designato per sapere in quale commissione è stato inserito.Continua a leggere

Maturità 2018 - smartphone e tablet : ecco le regole per gli studenti in vista degli Esami : Le regole per gli studenti . Prosegue la fase organizzativa della #Maturità2018 , già entrata nel vivo con l'emanazione dell'Ordinanza annuale lo scorso 2 maggio che rappresenta una sorta di 'manuale ...

Esami di Maturità 2018 : data di inizio - commissioni e materie delle prove : Ufficializzate le date dell’Esame di Maturità 2018. Come si legge sul sito del Miur, il 18 giugno, alle ore...