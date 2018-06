Garavaglia : 'Entro agosto via flat tax e pace fiscale' : "Penso sinceramente che qualcosa si possa fare subito nel 2018, in particolare per le imprese". Lo ha detto il viceministro all'Economia Massimo Garavaglia a 'L'intervista' di Maria Latella su Skytg24 a proposito della flat tax, sottolineando che si tratterà della "prima fase su cui si sta già lavorando, legata anche alla pace ...

Viceministro Garavaglia : 'Entro agosto flat tax per le imprese' : "Penso che qualcosa si possa fare subito nel 2018, in particolare per le imprese". Lo ha detto il Viceministro all'Economia Massimo Garavaglia a proposito della flat tax, sottolineando che si tratterà della "prima fase su cui si sta già lavorando, legata anche alla pace fiscale, sono anticipi che si possono fare ...

Flat tax - il viceministro Garavaglia : "Riforma fiscale per imprese Entro agosto" : ROMA - La Flat tax partirà molto presto, già nel 2018, dice il viceministro dell'Economia Garavaglia a Maria Latella su SkyTg24. Ma fa capire con chiarezza che non si tratterà della mega Flat tax con aliquote da 15 e 20 per cento promessa dal contratto gialloverde per i ...

Entro agosto via flat tax e pace fiscale : ANSA, - ROMA, 16 GIU - "Penso sinceramente che qualcosa si possa fare subito nel 2018, in particolare per le imprese". Lo ha detto il viceministro all'Economia Massimo Garavaglia a 'L'intervista' di Maria Latella su Skytg24 a proposito della flat tax, sottolineando che si tratterà della "prima fase su cui si sta già lavorando, legata anche alla pace ...

Il viceministro Garavaglia : Entro agosto avvio flat tax e pace fiscale : Il viceministro dell'Economia a 'L'intervista' di Maria Latella su Skytg24: «mi auguro prima di agosto qualcosa di concreto, per allargare modelli di sistemi forfettari per fatturati ridotti di pmi e partite Iva»

'Entro agosto possibile flat tax per piccole imprese e partite Iva'. L'annuncio del viceministro dell'Economia Garavaglia : Il leghista: 'Penso sinceramente che qualcosa si possa fare subito nel 2018. Stiamo lavorando anche sulla pace fiscale'

Flat tax - il viceministro Garavaglia : "Qualcosa faremo Entro agosto" : ROMA - 'Penso sinceramente che qualcosa si possa fare subito nel 2018, in particolare per le imprese'. Lo ha detto il viceministro all'Economia Massimo Garavaglia a 'L'intervista' di Maria Latella su Skytg24 a proposito della Flat tax, sottolineando che si tratterà della 'prima fase su cui si sta già lavorando, legata anche alla pace ...

Massimo Garavaglia : "Entro agosto possibile flat tax per piccole imprese e partite Iva" : "Penso sinceramente che qualcosa si possa fare subito nel 2018, in particolare per le imprese". Lo ha detto il viceministro all'Economia Massimo Garavaglia a 'L'intervista' di Maria Latella su Skytg24 a proposito della flat tax.Garavaglia ha sottolineato che si tratterà della "prima fase su cui si sta già lavorando, legata anche alla pace fiscale, sono anticipi che si possono fare in tempi ragionevolmente rapidi, mi auguro prima di ...

In arrivo i Percorsi Notturni : dal 21 giugno al 2 Agosto - shopping - animazione e tante iniziative nel cEntro storico : ...con degustazioni nei bar della via e esposizione di artisti pistoiesi GIOVEDI 12 LUGLIO Notte Rossa dell'Avis GIOVEDI 19 LUGLIO o Musica live accompagnerà le serate in Via Buozzi con gli spettacoli ...

Governo - diretta – Mattarella affida l’incarico a Cottarelli. “Senza fiducia elezioni Entro agosto”. Berlusconi : “Forza Italia voterà contro”. Salvini : “La riforma elettorale è una priorità” : Un programma di Governo per portare l’Italia al voto: senza fiducia in autunno, altrimenti a inizio 2019. L’ex commissario alla revisione della spesa Carlo Cottarelli ha ricevuto l’incarico da Sergio Mattarella per formare un esecutivo “neutrale”, i cui membri si impegneranno a non candidarsi alle elezioni. Contattato già nella tarda serata di ieri, dopo la rinuncia al mandato di Giuseppe Conte e lo stop al Governo ...

GOVERNO ULTIME NOTIZIE - COTTARELLI “FIDUCIA O VOTO DOPO AGOSTO”/ Berlusconi "CEntrodestra unito" ma Salvini... : ULTIME NOTIZIE GOVERNO: COTTARELLI ricerve da Mattarella incarico per GOVERNO tecnico. Data elezioni: "con la fiducia Legge di bilancio e VOTO nel 2019, altrimenti tra agosto e settembre"(Pubblicato il Mon, 28 May 2018 18:37:00 GMT)

Governo - diretta – Mattarella affida l’incarico a Cottarelli. “Senza fiducia elezioni Entro agosto”. Berlusconi : “Forza Italia voterà contro”. Salvini : “La riforma elettorale è priorità” : Un programma di Governo per portare l’Italia al voto: senza fiducia in autunno, altrimenti a inizio 2019. L’ex commissario alla revisione della spesa Carlo Cottarelli ha ricevuto l’incarico da Sergio Mattarella per formare un esecutivo “neutrale”, i cui membri si impegneranno a non candidarsi alle elezioni. Contattato già nella tarda serata di ieri, dopo la rinuncia al mandato di Giuseppe Conte e lo stop al Governo ...

Governo - diretta – Mattarella affida l’incarico a Cottarelli. “Senza fiducia elezioni Entro agosto”. Salvini : “La riforma elettorale è priorità”. Di Maio : “Da Mattarella atto ignobile” : Un programma di Governo per portare l’Italia al voto: senza fiducia in autunno, altrimenti a inizio 2019. L’ex commissario alla revisione della spesa Carlo Cottarelli ha ricevuto l’incarico da Sergio Mattarella per formare un esecutivo “neutrale”, i cui membri si impegneranno a non candidarsi alle elezioni. Contattato già nella tarda serata di ieri, dopo la rinuncia al mandato di Giuseppe Conte e lo stop al Governo ...

Terremoto CEntro Italia : torna la paura - più di 85.000 scosse dal 24 agosto 2016 : Sono stati oltre 85.000 i terremoti registrati in Italia centrale dall’inizio della sequenza sismica del 24 aprile 2016 a oggi. Lo rende noto nel suo blog l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv). Il grafico pubblicato nello stesso blog riporta il numero dei terremoti giorno per giorno ed emerge che, dopo le scosse più forti di agosto e ottobre 2016 e del gennaio 2017, “la sequenza ha avuto un andamento piuttosto ...