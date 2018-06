Enna | per la rassegna Voci di Sicilia applausi per la Compagnia Il

Manchester United - niente Real Madrid per De Gea : pronto un contratto quinquEnnale per lo spagnolo : Secondo la stampa inglese, il Manchester United sarebbe vicino a far firmare il rinnovo di contratto a De Gea Si allontana il trasferimento di David De Gea al Real Madrid. A quanto riposta il ‘Manchester Evening’ il portiere spagnolo sarebbe in procinto di firmare un prolungamento di contratto col Manchester United per altri 5 anni. Il portiere della nazionale spagnola, ieri sera protagonista di un errore nel match d’esordio ...

Enna - in scena 'Professione falsi invalidi' : applausi per la compagnia Triangolonotrio di Caltanissetta : La forza di Voci di Sicilia - prosegue Truscia - è proprio quella di saper valorizzare sia il teatro regionale, sia inserire in cartellone spettacoli con attori e registi di fama nazionale. Siamo al ...

Enna " Voci di Sicilia : applausi per la Compagnia "Il Triangolonotrio" : Siamo al termine di una stagione ricca di appuntamenti, sei spettacoli in cartellone e due fuori abbonamento. Ringrazio tutti coloro i quali mi hanno collaborato nell'organizzazione di questa ...

Austria - riaperta a ViEnna una delle sette moschee chiuse - : L'edificio religioso che si trova sulla Antonsplatz, nella capitale Austriaca, riaprirà i battenti ma sarà gestito da un'altra associazione culturale che si è impegnata a far rispettare le leggi ...

Negrita - Arisa e BEnnato per i 20 anni del CaterRaduno : , Biglietti acquistabili sul www.ticketone.it , Gran finale il 30 giugno con spettacoli teatrali, incontri, un flash mob canoro-bandistico e il concerto gratuito di Edoardo Bennato. Immancabili le ...

Danza - dall'Opera di Roma un corso biEnnale di formazione per insegnanti - : ... Principi di corretta alimentazione, Fondamenti attività formative on stage/back stage, Assistenza alle lezioni di Danza della Scuola di Danza del Teatro dell'Opera di Roma, Visione di spettacoli di ...

Un viaggio a piedi dalla Repubblica Ceca a Messina : ViEnna Cammarota ripercorre le orme di Goethe [FOTO e VIDEO] : 1/20 ...

Aiuti della Bce - la road map di Draghi per la fine del Quantitative easing : a gEnnaio stop ad acquisto titoli di Stato : La Banca Centrale Europea ridurrà gli acquisti di titoli fatti attraverso il Quantitative easing da 30 a 15 miliardi al mese da ottobre a dicembre, per poi portarli a zero da gennaio in poi. L’Eurotower continuerà comunque a reinvestire il capitale dei bond acquistati che giungono a scadenza “a lungo dopo la fine degli acquisti netti, e in ogni caso per tutto il tempo necessario per mantenere condizioni di liquidità favorevoli e un ...

In pensione a gEnnaio? Si perdono 340 euro : Chi rinvierà di un solo mese l'uscita dal lavoro potrebbe perdere fino a 340 euro sull'assegno. Come segnala Italia Oggi la Uil ha fatto i conti con la stangata che arriverà da gennaio 2019 con il nuovo coefficiente sul montatnte contributivo per chi lascia il lavoro.Il nuovo parametro applicato agli assegni della pensione è sul campo dal 2009 e finora tutte le revisioni che riguardano sempre un triennio sono state negative. Come avevamo ...

Il 25 giugno Alvaro De Rujula e Sergio Bertolucci per il trentEnnale di Fondazione Golinelli : BOLOGNA La conferenza "Tra arte e scienza: la narrazione del Cosmo" con il fisico teorico del CERN di Ginevra Alvaro De Rujula e Sergio Bertolucci , professore straordinario di Fisica sperimentale del dipartimento di Fisica e ...

Artisti in Piazza - attese 40mila persone a PEnnabilli : ... il gruppo portoghese Fòrro Miòr e la band scozzese Langan, un trio dinamico che affonda le sue radici nella musica celtica e ancora spettacoli circensi. Da non perdere anche il Duo Masawa e ...

Dogane : a Roma evento per decEnnale Aeo il 12 e 13 giugno : Roma, 11 giu. (AdnKronos) – Una due giorni per celebrare il decennale della nascita, nell’ordinamento UE, della figura dell’Operatore Economico Autorizzato (AEO) e al contempo raccogliere le testimonianze del mondo imprenditoriale e professionale investito da questa importante innovazione. L’evento ‘ dal titolo ‘AEO 2008-2018: 10 anni di compliance doganale” e organizzato dall’Agenzia Dogane e ...

