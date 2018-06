Energia | Descalzi lancia appello | subito meno sprechi ed economia circolare

meteoweb.eu

(Di sabato 16 giugno 2018) Milano, 16 giu. (AdnKronos) – Sulla transizione energetica “dobbiamo agire ora, insieme, governi, società e grandi fondi”. L’amministratore delegato di Eni, Claudioun(e un allarme) sul tema dell’pulita, perché il tempo stringe e “non possiamo più permetterci il consumismo che si è sviluppato dal secondo dopoguerra in poi. I nove miliardi di persone che abiteranno la Terra nel 2040 – dice – non potranno consumare con lo stesso modello del miliardo di privilegiati dei Paesi sviluppati: serve un sistema che assicuri benessere ma preservi il Pianeta”. Dalle pagine del quotidiano ‘la Repubblica’, il manager detta le priorità: “Serve entrare in un nuovo modello di conservazione dell’che abbia al centro l’e dia vita a una riduzione deglie a ...