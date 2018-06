Emmanuel Macron | la frase sussurrata a Giuseppe Conte | ' So che il problema di Salvini'

Emmanuel Macron contro Matteo Salvini. Prima lo smentisce sui migranti e poi : “Io tratto con i capi di governo - non con i ministri” : Emmanuel Macron contro Matteo Salvini. Prima lo smentisce sui migranti e poi: “Io tratto con i capi di governo, non con i ministri” Il presidente francese Emmanuel Macron non ha risparmiato frecciate al ministro degli Interni Matteo Salvini in relazione alla questione migranti, smentendo una serie di affermazioni del capo del Viminale e criticando l’asse […] L'articolo Emmanuel Macron contro Matteo Salvini. Prima lo smentisce sui ...

Emmanuel Macron contro Matteo Salvini. Prima lo smentisce sui migranti e poi : “Io tratto con i capi di governo - non con i ministri” : Il presidente francese Emmanuel Macron non ha risparmiato frecciate al ministro degli Interni Matteo Salvini in relazione alla questione migranti, smentendo una serie di affermazioni del capo del Viminale e criticando l'asse Austria-Germania-Italia da lui invocato: "Ogni Paese ha capi di Stato e di governo, gli accordi si fanno a quel livello".Continua a leggere

Migranti - Giuseppe Conte incontra Emmanuel Macron : “Cambiamo Dublino - nessuno in Ue può lavarsi le mani” : L'incontro tra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il presidente francese Emmanuel Macron ha dato vita a un'intesa sui temi di Migranti ed Eurozona. Conte annuncia che proporrà una modifica al regolamento di Dublino: "In Europa nessuno può lavarsi le mani". Accordo anche sui centri di protezione europea nei paesi d'origine, mentre Macron ribadisce dopo il caso Aquarius: "L'Italia non può bypassare il diritto internazionale, serve un ...

La figlia di Brigitte Macron in un documentario sulla madre : "Emmanuel e mia madre sono una visione d'amore" : La figlia di Brigitte Macron ha rivelato come, all'età di nove anni, ha visto la madre di 39 anni innamorarsi del quindicenne Emmanuel Macron. Tiphaine Auzière, 34 anni, è la più giovane dei figli della première dame francese, nata dal suo primo matrimonio. In un documentario televisivo su sua madre, Tiphaine ha descritto come Emmanuel Macron e la sua insegnante fossero "innamorati" poco dopo essersi incontrati ...

Emmanuel Macron - telefonata a Giuseppe Conte : il premier andrà al vertice di venerdì - la Francia si è piegata? : La Francia, evidentemente, si è piegata. Dopo gli insulti e la battaglia diplomatica, infatti, Emmanuel Macron ha chiamato il premier Giuseppe Conte . Una conversazione 'cordiale', secondo Nathalie ...

Aquarius - Emmanuel Macron : “Non posso dare ragione a chi cerca la provocazione” : Il presidente francese Macron non cede alle richieste di scuse provenienti dall'Italia e anzi, durante la sua visita in Vandea, rilancia affermando: "Non possiamo cedere alla politica del peggio nella quale saremo tutti in preda all'emozione, dando così ragione a coloro che vogliono portarci verso le strade più buie".Continua a leggere

Romano Prodi contro Emmanuel Macron : "Dalla Francia parole intollerabili" : "Giusto e condiviso sdegno per le dichiarazioni francesi". Lo ha detto l'ex presidente del Consiglio, Romano Prodi, in un'intervista a InBlu Radio, il network delle radio cattoliche della Cei, in merito alla vicenda dei migranti. "Dire quello che ha detto il governo francese - ha aggiunto Prodi - è intollerabile soprattutto da parte di un governo che ha causato l'inizio di questa tragedia. La guerra in Libia l'ha fatta la Francia. Noi ci ...

Aquarius - Matteo Salvini : 'Emmanuel Macron ipocrita. Alzeremo la voce e otterremo tanto' : Emmanuel Macron attacca il governo italiano sulla vicenda della nave Aquarius ma il ministro dell'Interno Matteo Salvini non ci sta e rivela tutte le ipocrisie del presidente francese: 'Lezioni da ...

Aquarius - Salvini a Macron : “Emmanuel - se hai il cuore così d’oro - accogli 9mila migranti come avevi promesso” : “Il Paese più in torto con noi è la Francia che si era impegnata a prendere 9816 persone immigrate dall’Italia. Se n’è prese 640. Faccio quindi un appello al presidente Macron, che dice che gli italiani sono brutti e cattivi e Salvini è vomitevole”. Sono le parole pronunciate a Otto e Mezzo (La7) dal ministro dell’Interno, Matteo Salvini, a seguito delle dichiarazioni del presidente francese Macron e del suo partito, En Marche. E continua: ...

Aquarius - Matteo Salvini risponde a Emmanuel Macron : 'Domani eccoti i 6000 migranti che hai promesso di prendere' : Dopo cena, da Lilli Gruber , arriva anche la risposta di Matteo Salvini a Emmanuel Macron sul caso Aquarius . Ospite di Otto e mezzo su La7, il ministro degli Interni parla ovviamente di immigrazione ...

La Francia di Emmanuel Macron minaccia Salvini e Di Maio : 'Con voi l'euro è a rischio : Dopo le parole di Emmanuel Macron , che ha bollato i partiti come 'forze paradossali' , ecco il siluro di Bruno Le Maire , ministro dell'Economia, che in televisione è passato di fatto alle minacce. '...

Il segreto di Emmanuel e Brigitte Macron (un anno dopo) : «Complici, uniti, complementari…», gli aggettivi si sprecano per definire Emmanuel e Brigitte Macron, che «un anno dopo il loro ingresso all’Eliseo, continuano ad affascinare i francesi e non solo», come dice a Vanity Fair Candice Nedelc, la giornalista entrata nell’intimità della coppia, con il libro Les Macrons, un couple à la conquete du pouvoir. «Erano e restano una coppia fusionale. E anche se le loro abitudini sono cambiate, dopo l’ascesa ...

Brigitte Macron : "Non mi sento Première Dame. Nella mia testa sono moglie Emmanuel. Non è facile" : "Nella mia testa, sono la moglie di Emmanuel Macron, non la moglie del presidente. Non mi sento per niente Première Dame": lo dice Brigitte Macron confidandosi ai microfoni di radio RTL a margine della sua visita negli Stati Uniti insieme al marito da quasi un anno presidente della Francia.Commentando il ruolo di Première Dame l'ex insegnante osserva: "Hai questa responsabilità che ti piomba sulla testa di rappresentare i ...

Le foto di Emmanuel Macron alla Casa Bianca : Grandi strette di mani, baci e abbracci, e il momento in cui con Trump ha piantato un albero in giardino The post Le foto di Emmanuel Macron alla Casa Bianca appeared first on Il Post.