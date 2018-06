Emergenza migranti | cosa prevedono gli accordi di Dublino

Emergenza migranti : come funziona l'accoglienza in Europa : L'odissea della nave Aquarius, da giorni in navigazione nel Mediterraneo in cerca di un porto dove attraccare per consentire lo sbarco delle oltre 600 persone che sono a bordo, ormai stremate dal viaggio, ha fatto esplodere nuovamente la questione migranti. La decisione presa dal neo Ministro degli Interni Matteo Salvini di vietare l'ingresso della nave nei porti italiani ha fortemente indignato l'Unione Europea: nonostante questo, il governo ...

Tajani "Migranti vera Emergenza Ue" : 16.20 La "questione migrazione è strategica perché è a rischio l'intera Ue, se non si affronta e non si risolve questo problema rischiamo di vedere fallire tutto il progetto". Così il presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani. "La misura è colma, non possiamo più aspettare, perché avremo decine di casi come quelli che stiamo vedendo e con l'estate la situazione peggiorerà". "Prima dell'estate andrò in Niger e poi spero in Libia" dice ...

Migranti - Emergenza sottovalutata da tempo : Mille e mille episodi, che la cronaca nera non rileva neppure più, hanno contribuito al diffondersi di una paura rabbiosa. Non razzista, non xenofoba. Gli italiani non sono, convintamente, né per l'...

Migranti - Aquarius in Spagna : Conte "grazie per solidarietà"/ Ultime notizie : Di Maio - "non c'era Emergenza" : Migranti, Aquarius in Spagna. Premier Giuseppe Conte: "grazie per solidarietà". Il vice Luigi Di Maio spiega: "non c'era emergenza". Maurizio Martina del Pd attacca. Le Ultime notizie

Emergenza migranti - la Spagna annuncia : 'Accoglieremo la nave Aquarius' : "Non possiamo guardare dall'altra parte", ha detto Colao al Forum di Nueva Economia, lanciando un appello a collaborare al nuovo governo spagnolo di Pedro Sanchez. "Ringrazio le autorità spagnole per ...

Migranti - Salvini vs Malta su Aquarius/ Premier Conte contro Europa : "Emergenza immigrazione - siamo soli!" : Migranti, Salvini sfida Malta:"No alla nave Aquarius". Chiusi i porti italiani mentre una nave con 629 Migranti è in viaggio nel Mediterraneo. Ministro scrive a La Valletta che replica

Emergenza migranti - l'agenda di Salvini : 'Amici di Palma Campania - ci vediamo presto' : 'E a sinistra qualcuno continua a dire che non esiste alcun problema invasione... amici di Palma, ci vediamo presto'. È il tweet con cui il ministro dell'Interno Matteo Salvini rilancia un articolo ...

Emergenza migranti al Nord. Ora Salvini dovrà aprire i Cie : La sua prima grana politica, dunque, Salvini rischia di doverla affrontare proprio in casa sua per convincere i sindaci interessati e gli amministratori delle Regioni a guida centrodestra ad ospitare ...

Cresce la spesa per l'Emergenza migranti. Salvini : 'Sono troppi' : Il neo ministro dell'Interno intende dare la priorità ad uno dei temi cruciali del nuovo governo e intende farlo con un'efficace politica dei rimpatri. Al largo della Libia, la nave Aquarius della Ong ...

Milano - rissa tra migranti alla Stazione Centrale/ Video - De Corato : "Per Sala non c'è un'Emergenza sicurezza" : Milano, rissa tra migranti alla Stazione Centrale lo scorso sabato sera: intervento della polizia e nessun ferito. L'assessore De Corato contro il sindaco Sala.

Migranti - un’Emergenza da prima pagina. Sì - ma solo in campagna elettorale : Annegate sul fondo delle prime pagine. O ancora più in profondità, nel mare magnum della Rete. Non solo barconi: da alcune settimane affondano anche le notizie sui Migranti. L’ondata, l’invasione, nulla più. Ma l’emergenza c’è ancora, c’è sempre. È proprio quando l’inverno si scioglie che il mare più mite invita a cambiare destino. 22 aprile: 12 tunisini intercettati a largo di Agrigento, 17 davanti a Sciacca, 15 vicino a Lampedusa. 23 aprile: ...