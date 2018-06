Elena Santarelli e il tumore del figlio Giacomo Come sta adesso? Gli ultimi

“Sì - Giacomo ha un tumore : ecco come sta”. Elena Santarelli - le ultime notizie sul figlio : Sono passati sei mesi circa da quando Elena Santarelli ha reso noto il dramma che sta affrontando la sua famiglia: la malattia di Giacomo, il figlio primogenito avuto dal marito Bernardo Corradi. E sono sei mesi che Elena, nonostante il periodo difficile, continua a spronare e incitare positivamente su Instagram le persone che vivono una situazione simile alla sua. Non si perde d’animo la Santarelli, dà consigli ai suoi follower e ...

Elena Santarelli condivide la storia del piccolo Regis - conosciuto in ospedale : “Ti auguro il meglio - arriverà questo giorno anche per noi” : Elena Santarelli è una donna combattiva e un esempio per tante mamme che si trovano nella sua situazione, come spesso le scrivono le sue followers su Instagram: il 30 novembre scorso, a suo figlio Giacomo è stato diagnosticato il cancro: “Sto soffrendo ma mi rimbocco le maniche, faccio quello che devo fare e vado avanti. Siamo una famiglia normale con un problema da risolvere”, ha raccontato Elena a Verissimo. E la showgirl ha postato su ...

Elena Santarelli - il video di Giacomo che riempie di speranza : Un video che tutti aspettavamo da tempo. All’indomani della foto commovente postata da Elena Santarelli che la ritrae all’ospedale Bambin Gesù di Roma, mentre sorride a un bimbo di 18 mesi che ha completato il suo ciclo di chemioterapia e la didascalia, “arriverà anche per me questo giorno prima o poi, ne sono sicura. Devo solo avere tanta pazienza”, oggi la show girl ha mandato un messaggio altrettanto positivo. Elena ha pubblicato sul ...

“Oggi…”. Figlio malato Santarelli - l’annuncio che commuove. La foto dall’ospedale - dove Giacomo combatte contro il cancro - e il messaggio di Elena : Oramai da sei mesi Elena Santarelli e la sua famiglia stanno affrontando una battaglia piuttosto dura con un tumore che ha colpito il primogenito Giacomo. Una battaglia che ogni giorni li mette a dura prova. E proprio durante questo periodo così difficile, fra un ospedale e l’altro, Elena Santarelli e il marito Bernardo Corradi hanno avuto modo di conoscere mamme, famiglie e bimbi che lottano per vivere. Così ieri sera, la ...

Elena Santarelli felice al mare : “Cattiva madre”. Lei replica su Instagram : Una mamma si concede un week end di sole e amore al mare, con il marito e la figlia, per festeggiare il suo anniversario di matrimonio, in uno dei momenti più difficili della sua vita, visto che l’altro figlio è ricoverato da mesi in ospedale, e il web non gliela perdona. Non tutto, non tutti, ma “qualche sfigato”, come precisa lei stessa su Instagram. Perché se la mamma in questione si chiama Elena Santarelli e la sua vita è ...

Elena Santarelli va al mare con la figlia e il web l'attacca : "Tuo figlio è in ospedale e tu ti diverti?" : Per Elena Santarelli e il marito Bernardo Corradi questo non è sicuramente un momento facile, la malattia del figlio e la battaglia per sconfiggerlo li sta impegnando con tutte le loro forze.Lo scorso dicembre, per ricevere il massimo del sostegno dai suoi fan, la showgirl ha deciso di condividere col pubblico quello che stava accadendo nella sua famiglia. Migliaia sono stati i messaggi di sostegno e di supporto, ma tanti - purtroppo - sono ...