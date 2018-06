Edizione speciale di di Casale Città Aperta

Street Fighter - maxi Edizione speciale per i 30 anni : Esce in queste ore Street Fighter 30th anniversary Collection, una raccolta dei principali videogiochi dedicati alla saga e usciti nelle sale giochi nel corso di questi anni, un’operazione nostalgia assolutamente sensata visto che parliamo di uno dei momenti più importanti della storia dei videogiochi. Ci sono parole che evocano mondi, Street Fighter è una di quelle. Una serie di lettere messe in fila che diventano come uno spinotto piantato ...

Aragami Shadow Edition : l'Edizione speciale dello stealth in terza persona e l'espansione Nightfall sono in arrivo all'inizio di giugno : Lince Works ha da poco reso nota la data di uscita dell'edizione speciale del suo stealth in terza persona, Aragami Shadow Edition, e della sua espansione intitolata Nightfall.Come riportano i colleghi di VG247, l'edizione e la grande espansione che amplierà le vicende dei protagonisti Hyo e Shinobu sarà disponibile il 5 giugno per PS4, Xbox One e PC. Qui sotto potete dare uno sguardo ai trailer dedicati a Aragami Shadow Edition e Aragami: ...

Un'Edizione speciale di New Nintendo 2DS XL in esclusiva nei negozi GameStop negli USA : Così come ogni eroe che si rispetti ha bisogno del suo scudo, ci fa notare MyNintendonews, ogni videogiocatore degno di tale nome ha bisogno di una console portatile che assomigli ad uno scudo, e Nintendo 2DS XL in questo caso ci viene prontamente in contro.L'edizione speciale del 2DS XL Hylian Shield Edition ricorda l'iconico scudo di Link che abbiamo potuto vedere in The Legend of Zelda: A Link Between Worlds, e sarà disponibile nei negozi ...

Premio "Speciale Scuole 2018" la classe IIIA della S.M. Marconi di Biella alla 13a Edizione del Video Festival Imperia : Il 12 maggio si è conclusa la 13esima edizione del Video Festival Imperia. 2017 le opere in concorso, provenienti da 102 paesi. A conquistare il Premio "Speciale Scuole 2018" la classe IIIA della S.M. ...

Cesare Bocci e Alessandra Tripoli/ Vincono la 13esima Edizione : dedica speciale per Gessica Notaro (Ballando) : Cesare Bocci e Alessandra Tripoli Vincono la tredicesima edizione di Ballando con le stelle: la dedica speciale della ballerina a Gessica Notaro sui social.(Pubblicato il Mon, 21 May 2018 08:32:00 GMT)

Maria De Filippi a Verissimo Speciale Amici : "Sogno un'Edizione internazionale" : Maria De Filippi, in un’ intervista esclusiva rilasciata in occasione della puntata evento “Verissimo Speciale Amici”, in onda domani su Canale 5, parla di come sognerebbe l’evoluzione del suo format per le prossime edizioni: Il mio sogno sarebbe avere un “Amici” italiano che si scontri con un “Amici” francese, con uno spagnolo e così via… La popolare conduttrice, ospite del programma del weekend di Silvia Toffanin, a poche settimane ...

Caduta Libera - speciale Isola dei Famosi/ Arriva il torneo con i concorrenti dell'ultima Edizione : ecco quando : Caduta Libera ospita i concorrenti dell'Isola dei Famosi 2018 per la cinquecentesima puntata del quiz show. In onda domenica 29 aprile con Gerry Scotti(Pubblicato il Wed, 25 Apr 2018 22:31:00 GMT)