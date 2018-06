Ecco le novità del listino smartphone di Vodafone

Concorso Inps 2018 - 967 funzionari : rinviata la pubblicazione delle date della preselettiva - Ecco le novità : Per quanto riguarda invece il secondo test, dovranno essere approfondite le seguenti materie: economia del lavoro, diritto civile, scienza delle finanze e diritto penale. Per quel che concerne la ...

Mondiale tra novità - cabala e numeri : Ecco tutte le curiosità di Russia 2018 : Il Mondiale sta per prendere il via e quella in Russia sarà l'edizione numero 21 della Coppa del mondo, che prese il via nel lontano 1930, con due pause per via della seconda Guerra Mondiale nel 1942 ...

Genoa - sorpresa a centrocampo : Ecco la novità per la mediana : Genoa pronto a rinforzare il centrocampo con un acquisto di spessore ed esperienza, ecco la prossima mossa di Preziosi Il Genoa sta lavorando per rafforzare la rosa a disposizione di mister Ballardini. Secondo quanto rivelato da Skysport, sarebbe spuntata una nuova idea per il centrocampo del Grifone, idea che porta in Turchia. Il mediano dell’Antalyaspor Sandro è infatti finito nel mirino di Preziosi. Il calciatore ha disputato una parte ...

White Street Market 2018 a Milano : G-Shock protagonista - Ecco le novità : La prima edizione di WSM, a Milano dal 16 al 18 giugno, rappresenta il primo festival dedicato ai marchi di ricerca nel mondo dello Streetwear e Street fashion, un evento gratuito e aperto al pubblico dalla marcata impronta culturale, grazie ad eventi e talk di spessore internazionale. G-Shock sceglie il contesto e la ...

Fifa 19 : novità - rumors e tutto quello che c'è da sapere. Champions League ufficiale! Disponibile dal 28 settembre. Ecco il trailer! : L'articolo Fifa 19: novità, rumors e tutto quello che c'è da sapere. Champions League ufficiale! Disponibile dal 28 ...

Uber annuncia novità a Berlino : Ecco la bici JUMP e Uber Green : Oggi Dara Khosrowshahi CEO di Uber è intervenuto al Noah Conference di Berlino: “Da quando sono diventato CEO ho comunicato chiaramente l’intenzione di fare di Uber un vero partner per...

Creval - Ecco novità ed esuberi al Credito Valtellinese : L'articolo di Francesca Gerosa, giornalista di Mf/Milano finanza Le adesioni volontarie al piano esuberi del Creval vanno oltre i suoi obiettivi. Concluso il periodo per l'adesione, sono pervenute al ...

Fortnite : disponibile il content update 4.3 - Ecco le novità per le modalità Battle Royale e Salva il Mondo : Arrivano ottime notizie per i tantissimi giocatori impegnati nel popolare Fortnite, infatti Epic Games ha da poco pubblicato il content update 4.3.Come segnalano i colleghi di VG247, il nuovo aggiornamento introduce novità per tutte e due le modalità del gioco, Battle Royale e Salva il Mondo. I giocatori di Battaglia Reale, hanno ora a disposizione le Trappole Buttafuori (Trampolini), con le quali potranno effettuare grandi salti, ma si potranno ...

Apple - Ecco iOS 12 : «Per usare meno lo smartphone». Le novità dell'aggiornamento : Un appuntamento annuale vitale per l'economia delle app, cresciuta a dismisura. In dieci anni Apple ha staccato agli sviluppatori un assegno di 100 miliardi di dollari. 'Offriamo agli utenti ...

WWDC 2018 - da Book all'IA di Siri : Ecco le novità Apple per iOS e Mac - La diretta : Da San Jose, in California, l'appuntamento annuale con gli aggiornamenti e le nuove piattaforme della Mela

Ecco le novità delle offerte Vodafone Special Minuti 30 - 20 e 10 Giga : Scopriamo quali sono le novità che riguardano le offerte Vodafone Special Minuti 30 Giga, Vodafone Special Minuti 20 Giga e Vodafone Special Minuti 10 Giga L'articolo Ecco le novità delle offerte Vodafone Special Minuti 30, 20 e 10 Giga proviene da TuttoAndroid.

Fca - Ecco il piano industriale 2018-2022. Tutte le novità marchio per marchio : Sergio marchionne risponderà alle domande di giornalisti e analisti finanziari solo alla fine della giornata dedicata alla presentazione del nuovo piano industriale 2018-2022 di FCA: il suo intervento avverrà a borse chiuse, per evitare indesiderate ripercussioni sul titolo (che stamane viaggiava verso i massimi storici). Tuttavia, una prima risposta marchionne l’ha già data col suo abbigliamento: stamane il manager italocanadese ha aperto i ...

Xiaomi Mi 8 e Xiaomi Mi Band 3 : Ecco dove potete già preordinarli insieme alle altre novità : Sono stati presentati da poco, eppure è già possibile trovare Xiaomi Mi 8 e Xiaomi Mi Band 3 in prevendita. Scoprite dove e quali sono i prezzi. L'articolo Xiaomi Mi 8 e Xiaomi Mi Band 3: ecco dove potete già preordinarli insieme alle altre novità proviene da TuttoAndroid.

MIUI 10 : Ecco Tutte Le Novità : MIUI 10 ufficiale: sempre più AI, migliore multitasking, modalità alla guida e smart home. Ecco Tutte le Novità dell’interfaccia MIUI 10 per gli smartphone Xiaomi. Scopriamo la nuova MIUI 10: più moderna, veloce e ricca di AI MIUI 10 Come ampiamente previsto, nella mattina di oggi è stata presentata anche la nuova interfaccia MIUI 10 per gli smartphone […]