E3 2018 | Rage 2 - prova

E3 2018 : Bethesda svela la Collector's Edition e la Deluxe Edition di RAGE 2 : RAGE 2 è tornato a mostrarsi nel corso della conferenza E3 2018 di Bethesda con un esplosivo video di gameplay e ora, come segnala Dualshockers, apprendiamo che la compagnia ha ufficialmente svelato la Collector's Edition e la Deluxe Edition.I contenuti delle due edizioni speciali sono visibili nelle immagini qui di seguito:Che ne dite?Read more…

Fallout 76 e RAGE 2 sugli scudi all’E3 2018 : i dettagli della conferenza di Bethesda : Procede spedito l'E3 2018, la fiera dedicata al mondo dell'intrattenimento digitale che come di consueto sta avendo luogo nel classico quartier generale di Los Angeles. Dopo l'esordio di Electronic Arts (con il suo EA Play 2018) nella giornata di sabato e di Microsoft nella tarda serata (italiana) di ieri sera, la notte è stata dedicata interamente a Bethesda. Tanta era l'attesa per il publisher con sede nel Maryland, in virtù di progetti ...

E3 2018 : Rage 2 si mostra in un teaser ed un trailer gameplay : Bhetesda ha aperto col botto la sua conferenza E3 presentando un esplosivo trailer gameplay di Rage 2, attesissimo FPS post-apocalittico sviluppato da ID Software e Avalanche Studios.Nei primi minuti del video vediamo Walker, il protagonista che afferma di essere nato nelle wastelands e di essere l'unico ranger sopravvissuto ad una carneficina ad opera di un gruppo di mutanti. La seconda parte del video mostra invece la parte più attesa dalla ...

Il fulgore di Dony/ Su Rai 1 il film di Pupi Avati : le parole di Marianne Mirage (oggi - 29 maggio 2018) : Il film “Il fulgore di Dony”, diretto da Pupi Avati, va in onda in prima visione su Rai 1 questa sera, martedì 29 maggio, alle 21.25. Nel cast Ambra Angiolini e Giulio Scarpati.(Pubblicato il Tue, 29 May 2018 15:25:00 GMT)

POIROT : TRAGEDIA IN TRE ATTI/ Su Rete 4 il film con David Suchet (oggi - 26 maggio 2018) : POIROT: TRAGEDIA in tre ATTI, il film in onda su Rete 4 oggi, sabato 26 maggio 2018. Nel cast: David Suchet, Kimberley Nixon, alla regia Ashley Pearce. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Sat, 26 May 2018 04:56:00 GMT)

Quarto Grado puntata 25 maggio 2018 : il triste retroscena dietro la tragedia di Francavilla : Quarto Grado: anticipazioni puntata di oggi 25 maggio 2018 Le immagini di Fausto Filippone sul viadotto di Alento e il suo insano gesto hanno fatto il giro del mondo. Ma ancor di più quello che è ...

StraGenova 2018 - in corsa tra i 'tesori' della città : la mappa del percorso : Genova - La StraGenova 2018 è in programma domenica 27 maggio : la grande festa della corsa, organizzata in collaborazione dal Secolo XIX e dalla Uisp, è aperta a tutta la città, e quest'anno si ...

Rugby femminile - Serie A 2018 : il barrage sorride a Valsugana e Villorba - out Frascati e Montevirginio : Non hanno avuto molta storia i barrage per determinare le ultime due semifinaliste del campionato italiano della Serie A di Rugby femminile: a vincere sono state le squadre classificatesi al secondo ed al terzo posto nel Girone 1, quello Nord per intenderci, che hanno avuto la meglio sulle due squadre del raggruppamento Centro-Sud. Il Valsugana ha dominato il Frascati per 78-7, mentre il Montevirginio ha ceduto al Villorba per 3-45. Si delineano ...

Eliminato Amici 2018 quinta puntata : strage shock di eliminazioni Video : Questa sera nel corso della quinta puntata del serale [Video]di Amici 2018 abbiamo visto che c'è stata una doppia fase Eliminatoria. Per due settimane i professori della scuola hanno scelto di non eliminare nessuno dei concorrenti in gara ma questa sera per due di loro è giunto il momento di abbandonare definitivamente la gara e quindi di rinunciare alla possibilità' di accedere alla fase finale del talent show. Ecco chi è stato Eliminato dalla ...

Dell Technologies World 2018 : spinta sui Pc - server e storage : Si prevede che altre 35mila persone da tutto il resto del mondo seguiranno le dirette in streaming e i video virtuali on-demand del Dell Technologies World. Dell Technologies punta sui Pc "Il Dell ...

Fuori Salone 2018 : lo Studio Job fa rinascere il Garage Traversi : Il Garage Traversi di Milano, vera e propria icona del razionalismo meneghino in disuso ormai da diversi anni, è pronto a rinascere e a trasformarsi in un hub di lusso. La caratteristica costruzione dalla sagoma di ventaglio, uno dei primi edifici della città costruiti in cemento armato, è stata infatti acquistata lo scorso anno dalla società immobiliare britannica Hayrish attraverso il fondo HITA1 gestito da BNP Paribas REIM, e ora è finalmente ...

Salone del mobile 2018 - Lapo Elkann star a Garage Italia. La casa 3D del futuro : arriva in Europa l’anti-ecomostro : L’anteprima di tutte le anteprime della Design Week 2018 non poteva che cominciare con la presentazione della casa del futuro, 3D Housing, di Locatelli CLS Architetti. Il primo prototipo realizzato in Europa, il secondo al mondo dopo la Cina. Alle sei in punto a Piazza Beccaria il sindaco Sala arriva a piedi, da solo, senza corteo, senza autisti, senza portaborse. E’ una scena che ispira simpatia. Lo accoglie Massimiliano Locatelli per ...

MARATONA DI BOSTON 2018/ Diretta : orari e percorso. Il ricordo della tragedia del 2013 : Diretta MARATONA di BOSTON 2018: orari e percorso. Il ricordo della tragedia del 2013. Le ultime notizie e la storia della corsa più antica e prestigiosa del mondo.(Pubblicato il Mon, 16 Apr 2018 07:50:00 GMT)