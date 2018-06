E3 2018 | quella di quest' anno è stata l' edizione più seguita dal 2005

Marc Marquez - GP Italia 2018 : “Il Mugello è una pista difficile. Miglior Honda di sempre? Mi sentivo meglio con quella del 2014” : Nella conferenza stampa del GP d’Italia 2018, sesto round del Mondiale di MotoGP, lo spagnolo Marc Marquez, in vetta alla graduatoria generale del campionato, analizza gli aspetti essenziali di questo appuntamento, forte delle certezze acquisite nel corso dei precedenti weekend. “Il Mugello è una delle piste più difficili, in passato ho avuto difficoltà, ora mi sento molto bene con la moto, ma se le prestazioni dei piloti sono più ...

Marc Marquez - GP Italia 2018 : “Il Mugello è una pista difficile. Miglior Honda di sempre? Mi sentivo meglio con quella del 2014” : Nella conferenza stampa del GP d’Italia 2018, sesto round del Mondiale 2018 di MotoGP, lo spagnolo Marc Marquez, in vetta alla graduatoria generale del campionato, analizza gli aspetti essenziali di questo appuntamento, forte delle certezze acquisite nel corso dei precedenti weekend. “Il Mugello è una delle piste più difficili, in passato ho avuto difficoltà, ora mi sento molto bene con la moto, ma se le prestazioni dei tuoi piloti ...

Grande Fratello 2018 - Angelo contro Simone Coccia : “Con quella faccia di m**** non dovresti salutarmi. Parliamo di quando mi toccavi il c***?” : Terminate tutte le cartucce più appetibili in fatto di polemiche, compresi conteziosi aperti e scontri accesi, il Grande Fratello 15 torna agli standard di noia della gestione Marcuzzi. La semifinale del reality condotto da Barbara d’Urso è stata un susseguirsi di sorprese inutili e poco coinvolgenti. La mamma di Alberto che dice “i veri uomini non piangono” (bentornati nel Medioevo), la sorella di Filippo e anche quella di Alessia: un ...

F1 - GP Monaco 2018 : i precedenti della Ferrari a Montecarlo. Nove vittorie per la Rossa. E quella doppietta dello scorso anno… : Il Mondiale di F1 è pronto per vivere l’appuntamento più glamour della stagione. Sul circuito di Montecarlo va in scena il GP di Monaco, snodo cruciale di un campionato che vede Lewis Hamilton primo e Sebastian Vettel all’inseguimento, pur dopo un brillante avvio di stagione. Sul tracciato monegasco la Rossa vanta “solo” 9 vittorie: un bottino magro, se si considera che le edizioni disputate sono state ben 74, 63 delle ...

Giro d’Italia 2018 : Chris Froome - game over. La maledizione del Team Sky e quella frase che si ritorce contro… : Poco più di un anno fa, ad un giornalista che gli chiedeva lumi su una possibile partecipazione al Giro d’Italia, Chris Froome rispose con un poco elegante: “Se chiedi ad una persona per strada chi ha vinto il Giro d’Italia, ti risponde ‘Il Giro di cosa?’ “. Qualche mese dopo il britannico, dopo essersi messo in bacheca la quarta Grande Boucle della carriera e la Vuelta di Spagna (sub-judice a causa della ...

Grande Fratello 2018/ Patrizia Bonetti e quella dura confessione : "Sono stata sei mesi ricoverata in ospedale" : Grande Fratello 2018: la crisi di Lucia Orlando per il suo fisico, le lacrime di Patrizia Bonetti per il non rapporto con il padre e la tortilla della pace di Aida Nizar.(Pubblicato il Fri, 27 Apr 2018 14:35:00 GMT)

Riforma pensioni 2018 - parla Gronchi : 'Abolire quella di anzianità - conta l’età' Video : Le ultime novita' sulla Riforma pensioni 2018 [Video] arrivano dall’economista de 'La Sapienza', Sandro Gronchi, che si è detto contrario alla pensione di anzianita'. A suo dire la quiescenza dovrebbe dipendere dalla coorte di nascita e non dall’eta' contributiva. Parole che indubbiamente stanno gia' facendo discutere sul web, dove i lavoratori, specie i precoci, si dicono indignati da tanta insensibilita' rispetto al loro monte contributivo. I ...

Grande Fratello 2018 tra l’entrata di Aida e quella di Paola di Benedetto : messaggi hot e figli rifiutati nella seconda puntata : Serata movimentata quella al Grande Fratello 2018 ieri. La prima a rompere il ghiaccio è come sempre Barbara D'Urso che deve fare i conti con Cristiano Malgioglio incatenato per protesta all'entrata di Aida nella casa: "Con tante belle ragazze italiane che ce ne facciamo di una spagnola" urla l'opinionista. Per lui arriva il castigatore mentre il ciclone entra in casa e, per adesso, è salva dalle nomination. Altro tema della serata è ...