E3 2018 | Anthem e il futuro di Mass Effect - intervista

EA Play 2018 : da Battlefield V ad Anthem - passando per Fifa19 - la prima conferenza dell’E3 non presenta sorprese. O quasi : Come da tradizione, Electronic Arts inaugura l’E3, la kermesse di Los Angeles dedicata ai videogame, proponendoci una carrellata di titoli che vedono il loro fulcro in Fifa19, Anthem e Battlefield V. Una presentazione in sé che ha mancato, a nostro parere, nel dare il giusto rilievo ai titoli di punta, spesso mostrando trailer inconsistenti e privi di gamePlay. Senza particolari momenti che abbiano saputo creare hype, il keynote di EA è ...

E3 2018 : Anthem - anteprima : È passato un anno, un intero giro del calendario dalla presentazione in pompa magna di Anthem durante la scorsa edizione dell'E3 di Los Angeles. Il debutto del lavoro presentato da Bioware è riuscito, durante la conferenza di Electronic Arts, a fissarsi nella mente dei giocatori di tutto il mondo, estasiati dalla magnificenza tecnica di questa nuova IP. Da quel lungo filmato ormai sembrano passati anni luce, complice la totale riservatezza di ...

E3 2018 : un tuffo in Anthem con data di uscita - trailer - nuovo video gameplay e tanti dettagli : Anthem ha concluso la conferenza EA all'E3 2018 con una lunga chiacchierata tra gli sviluppatori, che oltre a mostrare un nuovo trailer hanno svelato tantissimi dettagli inediti sull'atteso titolo sviluppato da BioWare.Per lo studio, Anthem non sarà un classico MMO né un single player, ma una un'esperienza in grado di ibridare questi due generi. Il vastissimo open-world del gioco sarà condiviso tra tutti gli utenti e offrirà una storia ...

E3 2018 : EA annuncia la data di uscita di ANTHEM : Electronic Arts ha annunciato che ANTHEM, la sua nuova IP creata con il team BioWare, uscirà ufficialmente il 22 febbraio 2019. ANTHEM è il titolo Action RPG con al centro l’esperienza multiplayer in cui i videogiocatori potranno personalizzare la vasta gamma dei loro Javelin superequipaggiati e creare una squadra per esplorare un ecosistema in continuo mutamento e affrontarne in combattimento le ...

Anthem scalda i motori in vista dell'E3 2018 con un nuovo teaser : Sapevamo che Anthem sarebbe stato tra i protagonisti dell'ormai imminente E3 2018, e solo qualche minuto fa Electronic Arts ha rinnovato l'appuntamento con l'EA Play di Los Angeles pubblicando un breve teaser sull'atteso titolo sviluppato da BioWare.Come riporta IGN il teaser mostra soltanto qualche secondo di sequenze tratte da Anthem ma termina con la promessa di un nuovo trailer disponibile il 9 giugno, lo stesso giorno della conferenza EA ...

La campagna promozionale di Anthem al via dopo l’E3 2018? : È passato quasi un anno da quando BioWare ha mostrato Anthem, la nuova IP dai creatori di Mass Effect. Tuttavia, sia Electronic Arts che BioWare dovrebbero riservarci succose novità a breve: pare che la campagna promozionale del gioco inizierà molto presto, dal momento che gli account social del progetto hanno "ripreso vita". Le pagine Facebook e Twitter di Anthem sono rimaste inattive sin dallo scorso anno, quindi BioWare potrebbe avere ...

BioWare si prepara all'E3 2018 e ci ricorda che Anthem sarà tra i protagonisti : Con l'E3 2018 a circa due settimane di distanza, ci sono un sacco di studi e publisher che non possono fare a meno di far crescere la nostra curiosità su ciò che hanno in serbo per l'importante evento di Los Angeles. Tra le varie compagnie protagoniste della kermesse c'è BioWare con il suo attesissimo Anthem che, come saprete, vedrà la luce all'inizio del 2019.Come riporta Gamingbolt, l'account Twitter di Anthem ha recentemente condiviso un ...