E se ci fosse qualche altro contendente del mondiale oltre a Vettel?

(Di sabato 16 giugno 2018) Uno dei Gran Premi VIDEO più affascinati dell'anno, quello del Principato di Monaco, è andato in scena nella giornata di ieri ed è terminato con la vittoria di Daniel Ricciardo. La gara Si era capito gia' dalle prove libere del giovedì che le RB14 avevano unpasso di gara. L'australiano Daniel Ricciardo e Max Verstappen avevano cominciato a dettare tempi fantastici a ogni giro e si era potuto evincere che sarebbe stato difficile per tutti stargli dietro. Se il giovane olandese non avesse rovinato tutto andandosi a schiantare contro il guard-rail nelle prove P3 di sabato, questa corsa sarebbe stato un monologo di questi due piloti. Solo la Ferrari cone Raikkonen, e Hamilton, con la sua Mercedes e non proprio a suo agio rispetto a Barcellona e a Baku hanno cercato di stargli dietro, ma sono emersi evidenti difficolta'. Se andiamo a sommare il fatto che a ...