È morta Noemi Carrozza | della nazionale italiana di nuoto sincronizzato | aveva 20 anni

Noemi Carrozza morta in un incidente in motorino. L'atleta del nuoto sincronizzato aveva 20 anni. Avrebbe compiuto 21 anni l'11 settembre ed era tesserata per la società romana All Round.

