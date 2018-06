E l' Ogn insulta Salvini | Fascista

Grande Fratello - Angelo Sanzio insulta pesantemente Simone Coccia : «Faccia di m**da - vergOgnati » : La semifinale del Grande Fratello parte subito con i fuochi d'artificio. Protagonista Simone Coccia ,primo finalista che questa settimana è stato al centro di molte polemiche. Grande Fratello, ...

Douglas Costa insulta il Napoli. Il club azzurro : "Atteggiamenti vergOgnosi" : Nervi tesi tra Juventus e Napoli per via di Douglas Costa. Il brasiliano si è lasciato andare molto nei festeggiamenti con i tifosi bianconeri e ha esagerato un po' visti i contenuti della sua diretta ...

Amici 2018 - la Celentano insultata pesantemente da Zic - Luca e Valentina : parole vergOgnose contro l'insegnante : È successo l'incredibile ad Amici 2018: Zic, Valentina e Luca hanno offeso e insultato Alessandra Celentano dopo aver sentito i suoi giudizi dopo la scorsa puntata; ciò che i due ballerini non hanno mandato giù riguarda l'aver detto che Bryan ha una certa sensibilità. Effettivamente non ha detto che gli altri due non siano sensibili, ma è così che si sono sentiti Luca e Valentina e hanno iniziato a esprimere giudizi su giudizi, usando parolacce ...

Amici 2018 - la Celentano insultata pesantemente da Zic - Luca e Valentina : parole vergOgnose contro l'insegnante : È successo l'incredibile ad Amici 2018: Zic, Valentina e Luca hanno offeso e insultato Alessandra Celentano dopo aver sentito i suoi giudizi dopo la scorsa puntata; ciò che i due ballerini non hanno mandato giù riguarda l'aver detto che Bryan ha una certa sensibilità. Effettivamente non ha detto che gli altri due non siano sensibili, ma è così che si sono sentiti Luca e Valentina e hanno iniziato a esprimere giudizi su giudizi, usando parolacce ...

Amici 2018 - la Celentano insultata pesantemente da Zic - Luca e Valentina : parole vergOgnose contro l'insegnante : È successo l'incredibile ad Amici 2018: Zic, Valentina e Luca hanno offeso e insultato Alessandra Celentano dopo aver sentito i suoi giudizi dopo la scorsa puntata; ciò che i due ballerini non hanno mandato giù riguarda l'aver detto che Bryan ha una certa sensibilità. Effettivamente non ha detto che gli altri due non siano sensibili, ma è così che si sono sentiti Luca e Valentina e hanno iniziato a esprimere giudizi su giudizi, usando parolacce ...

Alessandro Di Battista - la vergOgna di papà Vittorio : come insulta Silvio Berlusconi e Matteo Salvini : Al di là degli altri educatissimi appellativi riservati a Matteo Renzi , 'il cazzaro', , papà Di Battista spicca per la delirante analisi politica con cui rovescia la trattativa per Palazzo Chigi. '...

BolOgna - bambini puniti e insultati a scuola/ Procedimento disciplinare per una maestra : Bologna, bambini puniti e insultati a scuola: scatta Procedimento disciplinare per una maestra elementare. Le ultime notizie: avrebbe anche finto di filmare alunni(Pubblicato il Mon, 16 Apr 2018 17:21:00 GMT)

VergOgna in Rai. È successo dopo la morte del noto volto della tv. “No - non riposa in pace”. Due famosi personaggi televisivi vogliono ricordare l’amico e collega scomparso ma - di punto in bianco - iniziano a insultarsi. Finisce malissimo : “Per tutti gli amici di Ignazio. Purtroppo oggi ci ha lasciati. La moglie e i figli”, con questo messaggio, pubblicato su Facebook corredato dalla foto di una candela accesa, la famiglia del giornalista sportivo Ignazio Scardina ne ha annunciato la morte. Il mondo del giornalismo è in lutto per la perdita di Scardina che, dal 2000 al 2006, fu a capo della redazione calcistica di RaiSport. Tanti i messaggi di cordoglio di colleghi e ...