E a Roma in 20mila sfilano contro le disuguaglianze sociali

"CHIUSI PER LUTTO" - RIVOLTA COMMERCIANTI DI Roma/ "Raggi ci ascolti" : 20mila aziende attendono risposta : ROMA, RIVOLTA esercenti e COMMERCIANTI contro Virginia Raggi: negozi "chiusi per lutto", tutti in piazza contro il Comune "no risposte in 22 mesi, servono nuove regole per il decoro"(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 17:27:00 GMT)