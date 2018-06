Due navi Ong al largo della LibiaSalvini | Si cerchino altri porti Il post

Migranti - Salvini : “Altre Due navi di ong olandesi a largo della Libia. Si cerchino porti non italiani dove dirigersi” : Dopo Aquarius, ora tocca a Lifeline e Seefuchs. Alla vigilia dell’approdo a Valencia della nave con oltre 600 Migranti a bordo, il ministro dell’Interno Matteo Salvini non cambia registro e annuncia lo stesso trattamento per altre due imbarcazioni di organizzazioni non governative che non battono bandiera italiana: porti chiusi. Il leader leghista lo ha scritto sulla sua pagina Facebook, ribadendo la linea di chiusura ...

Salvini chiude porti a Due navi Ong : "Mentre la nave della Ong Aquarius naviga verso la Spagna , arrivo previsto domani mattina, altre due navi di Ong con bandiera dell'Olanda , Lifeline e Seefuchs, sono arrivate al largo delle coste ...

Salvini : in arrivo altre Due navi Ong - ma non sbarcheranno in Italia : "Da ministro e da papà, possono attaccarmi e minacciarmi quanto vogliono, ma io non mollo e lo faccio per il bene di tutti", spiega il titolare del Viminale. Intanto la Aquarius, con a bordo i migranti soccorsi una settimana fa davanti alla Libia, ha raggiunto Maiorca

Migranti - Salvini : "Altre Due navi Ong non sbarcheranno in Italia" : Il ministro dell'Interno su Facebook: "Altre due navi Ong con bandiera dell'Olanda , Lifeline e Seefuchs, al largo della Libia, dovranno cercarsi altri porti"

Migranti - Salvini : «Altre Due navi arrivate al largo della Libia - non sbarcheranno in Italia» : «Non sbarcheranno in Italia». Il ministro dell'Interno Matteo Salvini torna a parlare di Migranti, e in un post su Facebook scrive: «Mentre la nave della Ong Aquarius naviga verso la Spagna , arrivo ...

Salvini : in arrivo altre Due navi migranti cerchino altri porti : Roma, 16 giu. , askanews, - "Mentre la nave della Ong Aquarius naviga verso la Spagna , arrivo previsto domani mattina, altre due navi di Ong con bandiera dell'Olanda , Lifeline e Seefuchs, sono ...

Migranti Aquarius su Due navi italiane : 22.18 Trasferiti su 2 navi militari italiane 400 dei 629 Migranti che erano a bordo della nave Aquarius a 27 miglia da Malta e 35 dall'Italia. Ora le 3 navi sono in navigazione verso Valencia, Spagna. Al largo dell'isola di Malta, 400 i Migranti trasferiti (si era parlato di 500) in parte sulla nave Dattilo, della Guardia costiera, in parte su un'unità della Marina. A bordo della Aquarius restano 229 persone. Arrivo stimato in Spagna per ...

Migranti - primi Due sbarchi dell'era Salvini/ Navi Ong a Reggio e Pozzallo : Sea Watch risponde al neoministro : Migranti, primi due sbarchi dell'era Salvini: nave Ong tedesca ha attraccato poco fa a Reggio Calabria: 232 persone a bordo. Seconda nave a Pozzallo: oltre 200 profughi.(Pubblicato il Sat, 09 Jun 2018 15:10:00 GMT)

MIGRANTI - PRIMI Due SBARCHI DELL'ERA SALVINI/ Navi Ong a Reggio e Pozzallo : oltre 400 profughi in un giorno : MIGRANTI, PRIMI due SBARCHI DELL'ERA SALVINI: nave Ong tedesca ha attraccato poco fa a Reggio Calabria: 232 persone a bordo. Seconda nave a Pozzallo: oltre 200 profughi.(Pubblicato il Sat, 09 Jun 2018 12:39:00 GMT)

L’esercito israeliano ha bombardato una base e Due navi di Hamas : Nelle prime ore di mercoledì l’esercito israeliano ha bombardato una base militare e due navi di Hamas nei dintorni di Gaza. Secondo il ministro della Sanità palestinese non ci sono stati feriti. L’attacco è avvenuto per ritorsione a un’incursione di una The post L’esercito israeliano ha bombardato una base e due navi di Hamas appeared first on Il Post.

I Due relitti che erano stati scoperti durante le ricerche del volo MH370 sono navi mercantili dell’Ottocento : Due relitti che erano stati scoperti durante le ricerche del volo MH370, nel 2015, sono stati identificati dagli esperti come navi mercantili dell’Ottocento. erano state scoperte nell’Oceano Indiano, circa 2.300 chilometri al largo dell’Australia Occidentale, da una delle navi che The post I due relitti che erano stati scoperti durante le ricerche del volo MH370 sono navi mercantili dell’Ottocento appeared first on Il ...