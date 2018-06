Dream Makers | dietro le quinte e dentro la cassaforte dei grandi film del cinema italiano

ilfattoquotidiano

(Di sabato 16 giugno 2018)le, ela, deidel. Angelo Rizzoli, Franco Cristaldi, Carlo Ponti, Alfredo Bini, Italo Zingarelli e un altro nutrito manipolo di produttori di memorabili titoli degli anni cinquanta, sessanta, settanta, saranno i protagonisti indiscussi della mostra fotograficache dal 22 giugno al 15 settembre 2018 sarà visitabile a Sala Borsa in Piazza del Nettuno a Bologna. Zingarelli, ad esempio, dopo aver fatto lo stuntman in Quo Vadis? e poi essere diventato direttore di produzione, regista e produttore, nel 1970 è un signore quarantenne quando mette insieme sotto l’ala protettrice della sua Weste del regista E.B. Clucher la coppia Bud Spencer-Terence Hill producendo Lo chiamavano Trinità. Uno dei titoli delpiù di successo al mondo che arivive con alcuni scatti fotografici in cui ...