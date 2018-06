DOPO IL SUCCESSO DI ' PACENZIA' | IL REGISTA FRANCESCO LA ROSA CI RIPROVA CON IL

Giappone-Italia 22-25 - azzurri al successo DOPO 8 ko consecutivi : Roma, 16 giu. , askanews, L'Italia conclude con una vittoria sul Giappone 25-22 , 12-3, il tour nel paese del Sol Levante nel secondo test match di rugby tra le due nazionali e disputato a Kobe. Una ...

Video - testo e traduzione di Calypso di Luis Fonsi - a caccia del tormentone estivo DOPO il successo di Despacito : Calypso di Luis Fonsi è il nuovo singolo disponibile da venerdì 15 giugno su tutte le piattaforme digitali in streaming e download. Il cantante portoricano re delle classifiche mondiali per tutto il 2017 grazie al tormentone di Despacito, ci riprova anche quest'estate: si chiama Calypso il nuovo singolo che si candida ad essere uno dei tormentoni della bella stagione! Calypso di Luis Fonsi vede la partecipazione della rapper e cantante ...

Audio e testo di Risparmio un sogno di Bianca Atzei - nuovo singolo DOPO il successo all’Isola : Risparmio un sogno di Bianca Atzei è il nuovo singolo per il ritorno in radio dopo l'esperienza all'Isola dei Famosi nella quale è arrivata fino alla fase finale e a un soffio dalla vittoria, andata a Nino Formicola. L'artista di origini sarde è ora pronta per il ritorno in radio con un brano che ha scritto il giovanissimo Ultimo, artista emergente e vincitore dell'ultima edizione del Festival di Sanremo 2018 nelle Nuove Proposte. Il brano ...

Caterina Balivo DOPO sei stagioni di successo saluta “Detto Fatto” : Ultimo appuntamento per la sesta edizione di Detto Fatto, il factual show di Rai2, in onda domani alle 14.00. Sarà un pomeriggio speciale, dedicato a nuovi utili tutorial in vista della stagione estiva, e ai saluti di Caterina Balivo. dopo 6 stagioni e 976 puntate, quello di domani sarà l’ultimo appuntamento condotto da Caterina che, dalla prossima stagione, lascerà il testimone a un nuovo padrone di casa. Nel momento finale, Caterina sarà ...

Smentita la relazione tra Nick Grimshaw e Harry Styles DOPO anni di rumors : “Non è mai successo niente” : Smentiti tutti i rumors sulla relazione tra Nick Grimshaw e Harry Styles: finalmente, dopo anni di indiscrezioni, lo speaker di BBC Radio 1 ha messo a tacere le voci che lo vedevano coinvolto con la popstar mondiale degli One Direction. Nick Grimshaw e Harry Styles sono amici di lunga data, ma nel corso degli anni molto spesso i fan hanno accostato i due nomi con fare troppo pretenzioso. Per lunghi periodi, infatti, si è vociferato che i due ...

Baby K/ La cantante torna all'Arena di Verona DOPO il successo di Roma Bagkok (Wind Music Awards 2018) : Baby K questa sera tornerà sul palco dei Wind Music Awards dopo il successo del 2016, quanto ottenne il Premio Diamante per il singolo Roma-Bangkok.(Pubblicato il Tue, 12 Jun 2018 10:00:00 GMT)

F1 – Arrivabene si complimenta - Vettel… canticchia : l’esilarante team radio di Seb DOPO il successo in Canada [VIDEO] : Sebastian Vettel ha suggellato il proprio successo nel Gp del Canada con un team radio davvero esilarante che lo ha visto anche… canticchiare Quattordici anni dopo Michael Schumacher, Sebastian Vettel riporta la Ferrari sul gradino più alto del podio a Montreal, dominando in lungo e in largo il Gp del Canada. Terza vittoria stagionale per il tedesco, la cinquantesima in carriera, che vale anche la leadership della classifica mondiale ...

F1 – Raikkonen non ha voglia di parlare DOPO le qualifiche in Canada : “ecco cosa è successo” : Kimi Raikkonen nero di rabbia dopo l’errore nelle qualifiche del Gp del Canada: le parole del ferrarista Splendida pole position per Sebastian Vettel oggi a Montreal. Il tedesco della Ferrari ha fermato il cronometro sull’1.10.764, regalando alla Scuderia di Maranello una pole position canadese che mancava dal 2001. dopo 17 anni Vettel riporta la Ferrari sulla prima casella di partenza del Gp del Canada, lasciandosi alle spalle ...

Lisa - Sempre/ Video - Annalisa Panetta torna sul palco DOPO il successo negli anni '90 (Ora o mai più) : Lisa, AnnaLisa Panetta torna sul palcoscenico per questo talent show targato Rai dopo il grandissimo successo che l'aveva travolta nei rigogliosi anni novanta. (Ora o mai più)(Pubblicato il Fri, 08 Jun 2018 09:20:00 GMT)

Barbara D'Urso - è successo DOPO anni : la frase per Avanti un altro ha spiazzato tutti : Per beneficenza si fa di tutto e si può anche sotterrare l'invisibile ascia di guerra che Paolo Bonolis e Barbara D'Urso avrebbero reciprocamente alzato da anni. Il miracolo si è compiuto ieri sera su ...

Ambra Angiolini in lacrime DOPO la telefonata : ecco cosa è successo : ROMA ? Di solito sorridente, anche per via della nuova relazione con l?allenatore della Juventus Massimiliano Allegri, Ambra Angiolini è stata sorpresa in lacrime. L?ex...

Barbara d'Urso/ DOPO il successo del Grande Fratello gioca con Paolo Bonolis (Avanti un altro pure la sera!) : Barbara d'Urso, Dopo il Grande successo del Grande Fratello 2018 torna in televisione per il quiz show condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti. (Avanti un altro pure la sera!)(Pubblicato il Wed, 06 Jun 2018 10:50:00 GMT)

Barbara D’Urso al settimo cielo : cosa è successo DOPO la finale del GF : Barbara D’Urso al settimo cielo: la conduttrice entusiasta sui social dopo la finale del Grande Fratello Il Grande Fratello si è concluso con la finale del 4 giugno e Barbara D’Urso ora scrive un messaggio di felicità su Instagram. La nota conduttrice ci tiene a rivelare di aver ottenuto un risultato più che positivo con […] L'articolo Barbara D’Urso al settimo cielo: cosa è successo dopo la finale del GF proviene da ...