Domenica si visita il castello immerso nel favoloso parco del Roccolo di Busca

Milano : 29.723 visitatori in occasione di 'Domenica al Museo' : Milano, 7 mag. (AdnKronos) - Sono stati 29.723 i visitatori dei Musei civici di Milano in occasione della 'Domenica al Museo', l’iniziativa realizzata dal Comune con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, che si è svolta ieri, 6 maggio. Primo per numero di visitatori il Cast