Disponibile in Italia Honor 7S | entry-level completo al prezzo di 119 euro

Ora il sistema di intelligenza artificiale di Google Traduttore è Disponibile anche offline per l'italiano : Google ha aggiornato la sua applicazione per smartphone Traduttore per usare le sue funzioni di intelligenza artificiale offline, scaricando prima i dizionari delle lingue che si vogliono utilizzare. L'app dava una possibilità simile anche in passato, ma era molto meno

SOULCALIBUR VI : Disponibile in Italia dal 18 Ottobre 2018 : SOULCALIBUR VI, il celebre picchiaduro 3D basato sulle armi sarà Disponibile in Italia in versione fisica dal 18 Ottobre 2018 per PlayStation 4 e Xbox One. SOULCALIBUR VI: Disponibile in Ottobre Ambientato nel 16° secolo, SOULCALIBUR VI conduce i giocatori in un viaggio di scoperta mentre sveleranno gli eventi del SOULCALIBUR originale per scoprirne tutti i segreti. Il gioco includerà anche un ...

Disponibile in Italia Fitbit Ace - il bracciale fitness per bambini - : Si tratta di una smartband che motiva le famiglie e i bambini ad adottare abitudini salutari e restare attivi insieme Fitbit annuncia la disponibilità in tutto il mondo del suo primo fitness tracker ...

Google Pay Disponibile In Italia! : Google Pay sembra essere arrivato in Italia e pronto all’uso. Download Google Pay APK per smartphone Android. Da oggi è possibile usare Google Pay anche in Italia per effettuare pagamenti con il telefono senza portafoglio e senza carta di credito Google Pay in Italia Grandi novità per tutti gli utenti Android! Finalmente il servizio Google Pay per effettuare […]

Il pluripremiato Ash of Gods è ora Disponibile in italiano : AurumDust, lo sviluppatore di Ash of Gods, pluripremiato gioco di ruolo che ha ricevuto un’accoglienza molto positiva da parte della community, è felice di annunciare che a partire dal mese di giugno il titolo è disponibile anche in lingua italiana. Ash of Gods disponibile da oggi in italiano Il gioco è stato pubblicato il 23 marzo scorso in inglese, russo, cinese, ucraino e tedesco. Dal giorno di lancio a oggi ...

Nokia 8110 : Disponibile in Italia il preordine del “banana phone” : Indietro 4 giugno 2018 2018-06-04T13:33:50+00:00 ROMA – Il banana phone sta per tornare in Italia.Sono aperti i preordini del nuovo Nokia 8110, la versione restaurata dell’iconico telefono del 1996. Il ritorno del “banana phone” Il nuovo Nokia 8110 4G, versione aggiornata dell’iconico slider utilizzato anche nel film Matrix, utilizzerà KaiOS piuttosto che Android. Il telefono […] L'articolo Nokia 8110: disponibile in Italia il preordine ...

La nuova grafica total white del Play Store Disponibile per tutti in Italia : Il Google Play Store disponibile per tutti con la nuova veste grafica minimale e completamente bianca: eccola in alcuni screenshot. L'articolo La nuova grafica total white del Play Store disponibile per tutti in Italia proviene da TuttoAndroid.

La talentuosa produzione italiana Milanoir è Disponibile da oggi : Good Shepherd Entertainment e Italo Games hanno pubblicato oggi Milanoir, il titolo indie ispirato ai classici film 'poliziotteschi' degli anni 70 che ci metterà nei panni di Piero, un ex galeotto appena uscito di prigione che cercherà di vendicarsi dell'uomo che è riuscito ad incastrarlo.Il gioco è già disponibile su PS4, Xbox One e PC e trae gran parte della farina del proprio sacco dalla cinematografia degli anni 70 e da pellicole quali ...

Google Lens è Disponibile in italiano : partito il roll out per diversi smartphone : Ebbene sì, senza alcun comunicato ufficiale che ce ne desse notizia, Google Lens adesso è disponibile anche in lingua italiana, il che lo rende utilizzabile anche qui in Italia senza limitazioni. L'articolo Google Lens è disponibile in italiano: partito il roll out per diversi smartphone proviene da TuttoAndroid.

Little Nightmares Complete Edition per Nintendo Switch è finalmente Disponibile in Italia : Little Nightmares Complete Edition è ora disponibile in formato fisico in Italia per Nintendo Switch. Little Nightmares Complete Edition è anche disponibile sia in versione digitale che pacchettizzata per PlayStation 4, Xbox One e PC tramite STEAM.Le Fauci non smettono mai di reclamare le proprie vittime! Ora anche gli utenti di Nintendo Switch potranno conoscere la brama e gli orrori di questo luogo misterioso. Little Nightmares Complete ...

DARK SOULS : REMASTERED Disponibile da domani in Italia : BANDAI NAMCO Entertainment Europe è davvero lieta di annunciare il lancio della versione rimasterizzata di uno dei suoi giochi più rappresentativi. Prima di proseguire nella lettura, vi invitiamo ad unirvi alla nostra community su Discord. DARK SOULS: REMASTERED arriva domani Ormai manca davvero poco al lancio di DARK SOULS : REMASTERED per PlayStation 4, Xbox One e PC tramite STEAM! Infatti, il ...

Wiko View 2 Disponibile in Italia e già scontato : Wiko ha finalmente reso disponibile il nuovo View 2 e nella versione base è disponibile scontato di quasi 30 euro rispetto al suo prezzo di listino Wiko View 2 è disponibile in Italia a 170 euro Wiko ha presentato al MWC 2018 di Barcellona a fine Febbraio 2018, la nuova gamma View2, che porta l’incredibile esperienza dell’ultra-widescreen alla […]

A OnePlus 6 l’onore di inaugurare la partnership con Amazon : sarà Disponibile sullo store italiano : La notizia che non vi aspettavate è arrivata: OnePlus 6 sarà il primo smartphone dell'azienda a sbarcare ufficialmente sullo store di Amazon Italia L'articolo A OnePlus 6 l’onore di inaugurare la partnership con Amazon: sarà disponibile sullo store italiano proviene da TuttoAndroid.

Telefoni - l'offerta low cost di Iliad Disponibile in Italia "prima del 21 giugno" : ROMA - Il gruppo francese di tlc Iliad lancerà la sua offerta in Italia 'prima del 21 giugno'. Lo indica la direzione della società in occasione della presentazione del fatturato trimestrale. Iliad ...