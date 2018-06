Di Maio | ' sullo stadio un grande equivoco' Casaleggio e cena con Lanzalone | ' tavoli

Di Maio : sullo stadio grandi equivoci. Giorgetti smentisce la 'cena segreta' : Il vicepremier rompe il silenzio e ostenta tranquillità rispetto all'inchiesta sullo stadio della Roma. In un'intervista al Fatto Quotidiano il numero due della Lega racconta che con Parnasi e ...

Di Maio contro Salvini sullo stop al tetto sul contante : "Non è nel programma". E lancia il "decreto dignità" : MILANO - Il possibile stop al tetto di utilizzo per il contante divide i due vicepremier, Matteo Salvini e Luigi Di Maio. 'Per me - aveva detto Salvini - non ci dovrebbe essere nessun limite alla ...

La rivincita di Di Maio e Salvini sullo spread : "Il differenziale schizza - ora chiedete a Mattarella" : "chiedete a Mattarella... Fosse per me ci sarebbe un governo in carica. Hanno scelto altrimenti per rassicurare i mercati, non mi sembra ci stiano riuscendo". Così il leader della Lega Matteo Salvini, al termine della riunione dei gruppi parlamentari, risponde ai cronisti sull'aumento dello spread."Lo spread oggi è schizzato oltre i 300 punti: non accadeva da 4 anni. Il problema non eravamo noi, non era la nostra squadra di ...

Renzi sullo spread : "Colpa di Maio e Salvini" : Lo spread sale e Matteo Renzi gongola. L'ex segretario - e attuale capo - del Partito Democratico questa mattina ha pubblicato un post, con il quale ha spiegato ai suoi fan quali siano le responsabilità da attribuire a Salvini e Di Maio e non ai "veti di Bruxelles" o "dei mercati finanziari". Quali sarebbero le reali "colpe" di Di Maio e Salvini non è chiarissimo visto che il Governo non è neanche stato formato, eppure Renzi ha sfruttato ...

