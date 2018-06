Di Maio | ' è un grande equivoco' Salvini | ' La lega è serena'

Stadio della Roma - Di Maio : 'È un grande equivoco' : 'Un grande equivoco, è tutto un malinteso'. Sette parole per interrompere il silenzio sull'inchiesta in corso sullo Stadio di Roma che ha gettato un'ombra sul M5S, al governo da quindici giorni ...

Stadio Roma - Di Maio : “Per Lanzalone ‘premio’ presidenza Acea? Un grande equivoco”. Poi si rifugia nel silenzio : “Si può dare la guida di una grande partecipata come Acea come ‘premio‘? Questo è tutto un grande equivoco”, ha tagliato corto Luigi Di Maio, ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, dopo le polemiche per quanto da lui dichiarato sul caso Lanzalone, l’avvocato e consulente legato al M5s, che ha lasciato l’incarico di presidente dell’azienda Romana dopo essere finito ai domiciliari in merito ...