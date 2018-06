Delitto al ristorante cinese film stasera in tv 16 giugno | trama | curiosità | streaming

cubemagazine

: @il_boidi Delitto al Ristorante cinese ?? - durlindana69 : @il_boidi Delitto al Ristorante cinese ?? - quartapresenza : @Lally238 @durlindana69 Thomas Miliam quando faceva il cinese nel film “delitto al ristorante cinese”???????? -

(Di sabato 16 giugno 2018)alè ilin tv sabato 162018 in onda in seconda serata su Rete 4 alle ore 23:30. La commedia diretta da Bruno Corbucci ha come protagonista Tomas Milian. Di seguito ecco scheda,, trailer, alcunesule dove vederlo in. SCOPRI COSA C’È IN TValin tv: scheda GENERE: Poliziesco, Commedia ANNO: 1981 REGIA: Bruno Corbucci CAST: Tomas Milian, Bombolo, Enzo Cannavale, Olimpia Di Nardo, Giacomo Furia, Sandra Mantegna, Massimo Vanni, John Chen, Chung Chu, Sacha Davidof DURATA: 95 Minutialin tv:Siamo a Roma.Quando in unviene rinvenuto un cadavere, l’autopsia rivela la presenza di arsenico nei cibi cinesi mangiati dalla ...