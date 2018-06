Dei | film di Cosimo Terlizzi prodotto da Valeria Golino e Riccardo Scamarcio

Scoperta a Palermo la centrale Dei film pirata. Sequestrati 23.000 Dvd falsi : E' stata Scoperta dalla Finanza a Palermo una vera e propria fabbrica di film pirata. I finanzieri del Gruppo Pronto Impiego di Palermo , i c.d. 'baschi verdi', hanno scoperto una vera e propria ...

Dream Makers - dietro le quinte e dentro la cassaforte Dei grandi film del cinema italiano : dietro le quinte, e dentro la cassaforte, dei grandi film del cinema italiano. Angelo Rizzoli, Franco Cristaldi, Carlo Ponti, Alfredo Bini, Italo Zingarelli e un altro nutrito manipolo di produttori di memorabili titoli degli anni cinquanta, sessanta, settanta, saranno i protagonisti indiscussi della mostra fotografica Dream Makers che dal 22 giugno al 15 settembre 2018 sarà visitabile a Sala Borsa in Piazza del Nettuno a Bologna. ...

Il segreto Dei suoi occhi - Rai 3/ Il film con Soledad Villamil e Barbara Palladino (oggi - 14 giugno 2018) : Il segreto dei suoi occhi, il film in onda su Rai 3 oggi, giovedì 14 giugno 2018. Nel cast: Riccardo Darin, Soledad Villamil e Pablo Rago, alla regia Juan Josè Campanella. Il dettaglio.(Pubblicato il Thu, 14 Jun 2018 23:37:00 GMT)

Stadio Roma - l’assessore Maran rifiutò casa da Parnasi : “Abbiamo fatto la figura Dei romani che vanno a Milano nei film” : Gli avevano offerto una casa per provare a inserirsi nelle trattative preliminari che avrebbero poi dovuto portare alla costruzione del nuovo Stadio del Milan. Lui, però, ha rifiutato in “maniera sdegnosa“. Non voleva “prendere per il culo” i suoi elettori, Pierfrancesco Maran, assessore all’Urbanistica del comune di Milano. Spunta anche questa vicenda nell’inchiesta sul nuovo Stadio della Roma che oggi ha ...

LA COPPIA Dei CAMPIONI/ Su Rai 2 il film con Massimo Boldi (oggi - 13 giugno 2018) : La COPPIA dei CAMPIONI, il film in onda su Rai 2 oggi, mercoledì 13 giugno 2018. Nel cast: Massimo Boldi, Max Tortora, Massimo Ceccherini, alla regia Giulio Base. Il dettaglio.(Pubblicato il Wed, 13 Jun 2018 12:06:00 GMT)

'Nostra signora Dei turchi' - 50 anni dopo torna l'ardito film-non film di Carmelo Bene - Teatro/Danza - Spettacoli : Come lui non c'è stato nessuno. Nessuno capace di elargire un pensiero così alto, di creare Spettacoli, film, libri tanto arditi, profondi, contraddittori, di essere tragico e beffardo, puro e diabolico, intelligente a tal punto da mostrarsi indigesto, così sottile da prendersi gioco di ...

Il segreto Dei suoi occhi film stasera in tv 14 giugno : trama - curiosità - streaming : Il segreto dei suoi occhi è il film stasera in tv giovedì 14 giugno 2018 in onda in prima serata su Rai 3. La pellicola diretta da Billy Ray ha come protagonisti Chiwetel Ejiofor, Nicole Kidman e Julia Roberts. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV Il segreto dei suoi occhi film stasera in tv: scheda USCITO IL: 12 novembre ...

Migranti - in onda su Sky 'Un unico destino' : il docufilm di Repubblica che racconta la strage Dei siriani : Va in onda questa sera alle 19.10 su Sky Atlantic HD , e sarà visibile anche su Sky on demand, Un unico destino. Tre padri e il naufragio che ha cambiato la nostra storia , il docufilm che racconta le ...

“Come un film horror”. Cosa c’era nel suo cono gelato. Lui è svenuto - poi l’immediato arrivo Dei carabinieri : La notizia ci ha messo poco a fare il giro dei social e del web in generale, perché ha lasciato tutti di stucco e ci si è ritrovati improvvisamente in una faccenda che sembrava perfetta per il migliore dei film horror. Si può definire a tutti gli effetti “una sorpresa” choc, perché dentro al gelato appena acquistato in una gelateria a Palermo, nella zona di Passo di Rigano, all’interno del cono un cliente ha trovato un ...

La terra dell'abbastanza. Un film Dei fratelli D'Innocenzo : Cercano rifugio dal padre di Manolo, un uomo insignificante che appare da dietro una serranda per poi risucchiarli nel mondo della criminalità di borgata dalla quale è sempre stato escluso. I due ...

La coppia Dei campioni film stasera in tv 13 giugno : trama - curiosità - streaming : La coppia dei campioni è il film stasera in tv mercoledì 13 giugno 2018 in onda in seconda serata su Rai 2 alle ore 23:25. La commedia scritta e diretta da Giulio Base ha come protagonisti Massimo Boldi, Max Tortora, Massimo Ceccherini e l’ex Sconsolata di Zelig Anna Maria Barbera. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV La coppia dei campioni film ...

La Terra dell’Abbastanza : recensione del primo film Dei fratelli D’Innocenzo : Arriva nelle sale “La Terra dell’Abbastanza” il primo film dei fratelli D’Innocenzo con Andrea Carpenzano e Matteo Olivetti. Vi forniremo trama recensione e commento. Mirko e Manolo sono due amici, due fratelli, che da sempre condividono tutto, dalla scuola alle amicizie. Un evento imprevedibile cambierà radicalmente le loro vite, portandole verso un mondo che probabilmente è l’unico che li accetta. Videorecensione del nostro inviato “La Terra ...