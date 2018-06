Dazi | arriva la risposta di Pechino a Trump | da luglio nuova tariffa del 25% su beni Usa

Dazi - arriva la risposta di Pechino a Trump : da luglio in vigore una tariffa 25% su beni Usa : Trump aveva annunciato l'approvazione di Dazi su una lunga lista di prodotti "made in China" per un valore di 50 miliardi didollari a partire dal 6 luglio. La risposta cinese non si è fatta attendere: stessa tariffa aggiuntiva in vigore dallo stesso giorno.

G7 Canada - Macron : “Sui Dazi volontà di trovare un accordo con Trump”. Che arriva in ritardo e se ne va prima : Donald Trump è arrivato in ritardo alla seconda e ultima giornata di lavori del G7 in Canada. Vertice che peraltro lascerà in anticipo – saltando la sessione sui cambiamenti climatici – perché atteso a Singapore dove deve incontrare il dittatore nordcoreano Kim Jong-un. Il premier canadese Justin Trudeau, padrone di casa, ha deciso di avviare la colazione di lavoro senza di lui commentando: “Chi è in ritardo, si unirà quando ...

Arrivano i Dazi statunitensi sull’Europa : Domani l'amministrazione Trump li imporrà davvero, dopo mesi di trattative andate a vuoto The post Arrivano i dazi statunitensi sull’Europa appeared first on Il Post.

Arrivano i Dazi. Atteso l'annuncio di Donald Trump anche contro l'Ue - la questione domina il G7 : Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump intende annunciare già nelle prossime ore l'imposizione di dazi sull'importazione di acciaio e alluminio da Canada, Messico e Unione europea. Lo scrive il Washington Post citando tre fonti informate. La misura potrebbe avere effetto già a partire da domani.Un accordo dell'ultimo minuto è ancora possibile anche se improbabile, dicono le fonti. Gli Stati Uniti, che accusano i 28 ...

Ue - arrivano le raccomanDazioni all'Italia : raccomandazioni attese per tutti e 27 i Paesi Ue. La Commissione Europea oggi trasmetterà all'Italia una serie di raccomandazioni in tema di economia, fra tutte un intervento sul debito pubblico, giudicato troppo elevato. raccomandazioni sono attese per tutti e 27 i Paesi dell'Ue. Il vicepresidente della Commissione Ue, Valdis Dombrovskis ...

Arrivano i Dazi - a rischio 40 miliardi : Rodolfo Parietti Se Donald Trump non deciderà una sospensione all'ultimo minuto, comportandosi come quei governatori che graziano in extremis il condannato, da oggi entreranno in vigore i dazi imposti ...

Sabina Began : "Io e Silvio tentammo la feconDazione ma non andò. La Pascale è arrivata dopo - mai conosciuta" : Per tutti era l'Ape regina delle "cene eleganti". Sabina Began oggi è un'altra persona e in una lunga intervista al Fatto Quotidiano dice: "Non rinnego quello che è stato, ho chiesto perdono. Da lui accettavo qualsiasi cosa". Non ha mai negato la sua storia d'amore con Silvio, anzi, per lui si è tatuata sul piede le iniziali "SB" e oggi a proposito del film di Sorrentino dice: "Voglio fare solo una domanda agli ...

Alla FonDazione Zeffirelli arriva la Mostra Internazionale “Un Nuovo volo Su Solaris” : E’ stato presentato Alla stampa estera di Roma il progetto relativo Alla Mostra “Un Nuovo volo Su Solaris” che si terrà presso la suggestiva Sala della Musica del Complesso di San Firenze dal 28 maggio al 31 luglio 2018, promossa dal Museo Anatolij Zverev di Mosca (Museo AZ) e dAlla Fondazione Franco Zeffirelli è ispirata al film del regista Andrej Tarkovskij dei primi anni Settanta del Novecento. A livello associativo, il progetto ...

Accordo nucleare con l'Iran - Dazi commerciali e Siria : Macron arriva a Washington per 'pressare' Trump : "Trump whisperer", l'uomo capace di sussurrare a Trump. Emmanuel Macron, accompagnato dalla premiere dame Brigitte, è sbarcato oggi alla Casa Bianca con questa fama per una missione difficilissima, che mette in discussione l'America first: convincere il presidente Usa a non uscire dall'Accordo sul nucleare iraniano, a non imporre i dazi alla Ue e a non ritirarsi dalla Siria. E tenere una linea dura, ma aperta al dialogo, verso Putin, con ...