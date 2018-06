Danimarca batte Perù 1-0 : Saransk, 16 giu. (AdnKronos) – Esordio con vittoria per la Danimarca ai . La nazionale biancorossa ha battuto 1-0 il Perù nel match valido per il girone C disputato alla Mordovia Arena di Saransk. Dopo l’errore su rigore nel primo tempo di Cueva per i sudamericani, al 59′ il vantaggio danese con Yussuf Poulsen. La Danimarca raggiunge a 3 punti . L'articolo Danimarca batte Perù 1-0 sembra essere il primo su SPORTFAIR.