Dani Alves diventa cantante | il difensore lancia la hit ' Suave'

Psg - Dani Alves operato al ginocchio : È perfettamente riuscito l'intervento al ginocchio destro a cui si è sottoposto il difensore brasiliano del Paris Saint Germain, Dani Alves. A comunicare l'esito dell'operazione, eseguita con una ...

Mondiali 2018 Russia - Evra consola Dani Alves : la danza è virale. VIDEO : Una dedica speciale per provare a risollevare il morale dell'amico Dani Alves, costretto a vivere il prossimo Mondiale in Russia da semplice spettatore dopo l'infortunio al ginocchio rimediato in ...

Dani Alves verso l’addio al Psg : si profila un clamoroso ritorno! : Dani Alves si appresta a dire addio al Psg, possibile un suo ritorno da ex in una piazza che lo ha tanto amato negli anni passati Dani Alves verso l’addio al Psg. E’ questa la notizia battuta stamane dall’autorevole quotidiano spagnolo ‘AS’. Il calciatore brasiliano sembrerebbe non rientrare nei piani di Tuchel, il quale vorrebbe puntare su Meunier ed un altro innesto ben più giovane rispetto a Dani Alves. Dunque ...

Dani Alves verso l’addio al PSG : Dani Alves è stato offerto al Siviglia, dove ha già giocato per alcune stagioni. Lo scrive il Mundo deportivo, precisando che, dopo l’arrivo di Tuchel sulla panchina del PSG, il brasiliano potrebbe lasciare Parigi. Dani Alves, 35 anni, è legato al club francese da un contratto che scadrà nel giugno 2019. Alves ha giocato a Siviglia dal 2003 al 2008, prima di essere trasferito al Barcellona per 35 milioni. L'articolo Dani Alves verso ...

Dani Alves - ritorno all'origini? Il Siviglia ci spera : Siviglia , Spagna, - Dani Alves è stato offerto al Siviglia , dove ha già giocato per cinque anni. Lo scrive il Mundo Deportivo, precisando che, dopo l'arrivo di Tuchel sulla panchina del PSG , il ...

Dani Alves : “il mio ego è ferito - ma la mia anima è in pace” : Il calciatore brasiliano Daniel Alves, che dovrà saltare il Mondiale in Russia per una lesione, ha pubblicato un video in cui assicura: “Il mio ego è un po ferito, ma la mia anima è in pace”. Alves, che già aveva il suo posto garantito per la Coppa del Mondo ed è stato titolare nella nazionale brasiliana, si è infortunato ai legamenti martedì scorso in una partita della sua squadra, il Paris Saint-Germain. “Sono qui per ...

Dani Alves salterà i Mondiali : pessime notizie per il Brasile : Dani Alves sarà costretto a dare forfait in vista dei Mondiali di Russia 2018. Il calciatore del Psg, dopo l’infortunio in Coppa di Francia, ha sin da subito fatto preoccupare la Selecao. Ebbene, oggi è arrivata la batosta per il Brasile, Dani Alves non sarà al Mondiale. La Nazionale sudamericana ha inviato a Parigi un medico specializzato per valutare le condizioni del terzino, condizioni che si sono rivelate non idonee al recupero in breve ...

INFORTUNIO Dani Alves / Il capitano del Brasile salta i Mondiali : carriera finita? : A causa di un INFORTUNIO al ginocchio, il capitano del Brasile non andrà ai Mondiali. Le visite mediche sono state negative e per il giocatore finisce la stagione.(Pubblicato il Fri, 11 May 2018 22:18:00 GMT)

Tegola sul Brasile : Dani Alves dice addio a Russia 2018 : L'ex giocatore della Juventus era il veterano del gruppo verdeoro: per lui sfuma il sogno di giocare la terza Coppa del Mondo in cui verosimilmente sarebbe stato il capitano avendo indossato la ...

Mondiali 2018 Russia - Dani Alves non ci sarà : ko il ginocchio del capitano : Il Brasile dovrà fare a meno di Daniel Alves, per la prossima spedizione mondiale di Russia. Lo riporta Globo Esporte, che spiega che il medico della nazionale verdeoro, il dottor Rodrigo Lasmar, ...

Tegola per il Brasile - l infortunio è più grave del previsto Dani Alves salta il Mondiale : ROMA - Tra poco più di un mese, in Russia, il Brasile dovrà fare a meno di Dani Alves. Secondo i media brasiliani l'infortunio muscolare subito nella finale di Coppa di Francia contro il Les Herbiers ...

Dani Alves - stop di 4 settimane : Salvo complicazioni, e se la suaconvalescenza si svolgerà senza complicazioni, Dani Alves potràrispondere alla convocazione per la Coppa del Mondo. Il Brasileesordirà il 17 giugno contro la Svizzera.