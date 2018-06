CUNEO Gran finale con la comicità del mago Budinì alla Grande Fiera d' Estate

UNVS : la sezione UNVS di CUNEO organizzerà un grande evento sociale : La sezione dei Veterani dello Sport di Cuneo , presieduta da Guido Cometto, organizzerà sabato 19 maggio un convegno per capire come lo Sport possa sconfiggere la malattia Lo Sport come sostegno per vincere la malattia. E’ questo il significato dell’incontro-dibattito che la sezione dei Veterani dello Sport di Cuneo , presieduta da Guido Cometto, organizzerà sabato 19 maggio (ore 15.30 Sala Polivalente di Largo Barale) nel capoluogo ...

DIRETTA/ CUNEO Monza (risultato live 0-0) streaming video e tv : grande occasione per Mendicino : DIRETTA Cuneo Monza : info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live . I piemontesi sperano ancora nella salvezza DIRETTA , brianzoli già ai play off(Pubblicato il Sat, 28 Apr 2018 16:57:00 GMT)

Confcommercio CUNEO punta sugli Emirati Arabi Uniti per creare nuove opportunità per le imprese della Granda : 'Emirati Arabi Uniti: quali opportunità per le imprese del Cuneese?'. È di questo che si discuterà mercoledì 11 aprile a partire dalle 15, nella sede di Confcommercio, in via Avogadro a Cuneo. Durante ...