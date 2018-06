meteoweb.eu

: Roma, crolla parte di un torrione delle mura Aureliane. FOTO - SkyTG24 : Roma, crolla parte di un torrione delle mura Aureliane. FOTO - Adnkronos : Crolla parte di torrione delle mura Aureliane - Elena47401559 : Crolla parte torrione mura Aureliane. Ripensandoci sono le vie di #Roma a non meritare #Almirante. -

(Di sabato 16 giugno 2018) E’ta unaall’altezza di via Campania a Roma. Sarebbeta all’interno unadi tetto di un. Non ci sono stati feriti. Sul posto polizia locale e vigili del fuoco. Sono chiuse Corso Italia, tra via Marche e via Toscana, e un tratto di via Campania. I vigili del fuoco sono intervenuti con due squadre e un’autoscala a ridossoarcheologiche adiacenti Corso Italia. Si tratta di un crollo parziale di una copertura di antichi locali posti sul ciglio. I vigili del fuoco hanno rimosso parti in imminente pericolo di caduta e hanno effettuato interventi di consolidamento e transennamento a scopo precauzionale su via Campania. L'articolodiMeteo Web.