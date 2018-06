Croazia Nigeria Streaming video e diretta tv | probabili formazioni | quote | orario e

Mondiali 2018 : Croazia-Nigeria - conta solo vincere. Nel girone di ferro esordiscono le Super Eagles contro le stelle croate : Quella di questa sera tra Croazia e Nigeria, alle ore 21, sarà sicuramente la partita più aperta di questa giornata dei Mondiali 2018 anche per la grandissima posta in palio: un bel pezzo di passaggio agli ottavi di finale. Certo è che i croati partano con i favori del pronostico, tantissime le stelle in campo, ma non sono mai da sottovalutare le grandi qualità fisiche degli africani che potranno creare difficoltà alla selezione croata ...

Croazia-Nigeria - Mondiali 2018 : le probabili formazioni. Modric e poi tanti “italiani” - Ighalo guida gli africani : Comincial il Mondiale anche del Gruppo D, probabilmente quello più equilibrato ed avvincente. Argentina e Croazia sembrano avere un qualcosa in più, anche solo per il talento e la qualità in rosa, ma Islanda e Nigeria promettono grande battaglia. Ogni partita sarà fondamentale ed ogni punto decisivo, al Kaliningrad Stadium scenderanno in campo proprio Croazia e Nigeria. Zlatko Dalic è arrivato sulla panchina croata per i playoff e ci è rimasti. ...

