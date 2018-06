Croazia-Nigeria | Mondiali 2018 | le probabili formazioni Modric e poi tanti “italiani”

oasport

Mondiali Russia 2018, le probabili formazioni di Croazia-Nigeria

(Di sabato 16 giugno 2018) Comincial il Mondiale anche del Gruppo D, probabilmente quello più equilibrato ed avvincente. Argentina esembrano avere un qualcosa in più, anche solo per il talento e la qualità in rosa, ma Islanda epromettono grande battaglia. Ogni partita sarà fondamentale ed ogni punto decisivo, al Kaliningrad Stadium scenderanno in campo proprio. Zlatko Dalic è arrivato sulla panchina croata per i playoff e ci è rimasti. Ha a disposizione una rosa dove una sola cosa non manca: la qualità. Pochissimi dubbi di formazione. In difesa, davanti a Subasic, sicuri titolari Vrsaljko, Lovren e Vida, con Strinic favorito contro Corluka per essere il quarto a sinistra. A centrocampo in mediana ci saranno Brozovic e Rakitic e sulla trequarti esplode il talento infinito con Perisic largo a destra,al centro, Kramaric a sinistra. Davanti, sarà Mandzukic il centravanti. ...