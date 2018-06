Croazia-Nigeria 2-0 | Mondiali 2018 | tabellino e cronaca in diretta live

Mondiali Russia 2018 – L’Argentina stecca - la Croazia invece no : Nigeria battuta e primo posto nel girone : L’autogol di Etebo e il rigore di Modric permettono alla Croazia di cominciare con una vittoria il Mondiale di Russia, Nigeria battuta 2-0 Inizia con il piede giusto l’avventura della Croazia ai Mondiali di Russia 2018, gli uomini di Dalic stendono 2-0 la Nigeria e si portano immediatamente in testa al Gruppo D, visto il pari dell’Argentina con l’Islanda. Prestazione solida di Mandzukic e compagni, che non danno scampo ...

Pagelle Croazia-Nigeria 2-0 - Mondiali 2018 : Mandzukic e Modric decisivi - troppi errori per gli africani : Esordio vincente per la Croazia, che batte la Nigeria per 2-0 ai Mondiali 2018 di calcio in Russia. Nel primo tempo arriva l’autogol di Etebo che porta in vantaggio i croati, che raddoppiano poi nella ripresa con il rigore realizzato da Modric. Andiamo quindi a scoprire i voti dei protagonisti con le Pagelle del match. LE Pagelle DI Croazia-Nigeria CROAZIA Subasic 6: praticamente mai chiamato in causa Strinic 6.5: riesce a dare una buona ...

LIVE Croazia-Nigeria - Mondiali 2018 in DIRETTA : 2-0 - l’autorete di Etebo e il rigore di Modric lanciano gli europei : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Croazia-Nigeria, match valido per i Mondiali 2018 di calcio. A Kaliningrad (Russia) andrà in scena una sfida particolarmente avvincente e interessante che ci chiarirà le dinamiche interne al gruppo D, il ribattezzato girone della morte completato da Argentina e Islanda che invece si sono affrontate nel pomeriggio. Non ci sono precedenti tra le due squadre: da una parte gli arrembanti slavi che possono ...

Russia 2018 - Croazia-Nigeria 2-0 : 22.54 Comincia bene il suo mondiale la Croazia.A Kaliningrad supera 2-0 la Nigeria e vola al comando solitario del girone D (grazie al pari di Argentina-Islanda) Non un grande ritmo nelle fasi iniziali di gara, ma i croati hanno più qualità. Al 32', su corner,Mandzukic vola di testa ed Etebo devia la sfera nella sua porta. Kramaric sfiora il raddoppio. A inizio ripresa la Nigeria mette sotto pressione i biancorossi, ma non impegna mai ...

