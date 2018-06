Cristina Chiabotto | baci e carezze a Portofino con il suo nuovo amore

Cristina Chiabotto - sirenetta innamorata in bikini : vacanza col fidanzato Marco Roscio a Portofino : Portofino ? Dopo aver lasciato il fidanzato storico, Fabio Fulco, Cristina Chiabotto si gode l?inizio dell?estate assieme al nuovo compagno, il manager Marco Roscio, con cui ha...

Cristina Chiabotto - sirenetta innamorta in bikini innamorata : vacanza col fidanzato Marco Roscio a Portofino : Portofino ? Dopo aver lasciato il fidanzato storico, Fabio Fulco, Cristina Chiabotto si gode l?inizio dell?estate assieme al nuovo compagno, il manager Marco Roscio, con cui ha...

Cristina Chiabotto ha gli occhi a cuoricino - con Marco Roscio l’ex Miss Italia in vacanza a Portofino [GALLERY] : Cristina Chiabotto in love a Portofino, la bella ex Miss Italia con Marco Roscio ritrova serenità ed amore Cristina Chiabotto al mare con il nuovo amore. La bella ex Miss Italia ha trascorso a Portofino dei giorni di relax con il nuovo amore Marco Roscio. Il consulente finanziario della presentatrice torinese ha fatto centro nel cuore di Cristina, che dopo la fine della lunga storia d’amore con Fabio Fulco ha trovato un uomo capace di ...

Cristina Chiabotto pugnalata dal suo ex : Fabio Fulco - la provocazione sulla nuova fidanzata : L'attore Fabio Fulco ha una nuova fidanzata. È una bellissima ragazza di Roma e imprenditrice nel settore della ristorazione. 'Lo ammetto, sono rinato. Sto finalmente vivendo una storia vera', afferma ...

Fabio Fulco - nuovo amore dopo Cristina Chiabotto : "Sono rinato". Chi è la fortunata : Fabio Fulco torna a sorridere. dopo la fine della storia d'amore con Cristina Chiabotto, l'attore partenopeo è...

Fabio Fulco - dopo Cristina Chiabotto la nuova fidanzata/ “Sono rinato… finalmente vivo una storia vera!” : Fabio Fulco, dopo la lunga storia con Cristina Chiabotto presenta la nuova fidanzata: “Sono rinato… finalmente vivo una storia vera!”, ecco le sue dichiarazioni.(Pubblicato il Thu, 31 May 2018 10:46:00 GMT)

“Cristina? Beh…”. Fabio Fulco - frecciata alla ex Chiabotto. Stavolta l’attore l’ha combinata grossa - una dichiarazione a dir poco “pesante” : Quando una storia d’amore finisce, e se finisce malalemente, i lasciti sono sempre abbastanza lunghi e rognosi. La storia tra l’attore Fabio Fulco e la ex Miss Italia Cristina Chiabotto sembra proprio uno di questi casi: i due continuano a mandarsi frecciatine che non passano inosservate. L’attore ora ha una nuova fidanzata. A rivelarlo è Oggi che mostra delle immagini esclusive della nuova coppia. Fabio Fulco, al settimanale, ...

Fabio Fulco - la nuova fidanzata dopo Cristina Chiabotto : Lunghi capelli castani e un sorriso sulle labbra. Il settimanale Oggi rivela la nuova compagna di Fabio Fulco. dopo la fine della storia d'amore, durata 12 anni, con Cristina Chiabotto, l'attore sembra essere di nuovo innamorato. Fulco è stato fotografato a Napoli mentre cammina abbracciato con una spendida ragazza, un'imprenditrice romana che lavora nel settore della ristorazione. L'attore, impegnato nelle riprese di Un posto al ...

Fabio Fulco ha ritrovato l’amore. Addio Cristina Chiabotto : Fabio Fulco volta pagina e dopo l’Addio a Cristina Chiabotto, ritrova l’amore fra le braccia e Eliana Sbaragli. La modella ha rubato il cuore dell’attore, ma soprattutto gli ha regalato nuovamente il sorriso dopo la traumatica fine della relazione con l’ex Miss Italia. “Lo ammetto, sono rinato – ha svelato al settimanale Oggi, raccontando il nuovo amore -. Sto finalmente vivendo una storia vera”. La ...

Cristina Chiabotto ha inaugurato la decima edizione del Porto Cervo Wine Food Festival. : Marriott International, che gestisce gli alberghi della Costa Smeralda per conto di Qatar Holding, punta molto sulla promozione e l'esportazione dei sapori della Sardegna in tutto il mondo. ...

Cristina Chiabotto e Marco Roscio - l’amore va di corsa : Sorride Cristina Chiabotto al fianco di Marco Roscio, il nuovo amore con cui ha voltato pagina dopo la fine della storia con Fabio Fulco. La showgirl torinese è stata fotografata dal settimanale Chi in edicola mercoledì 16 maggio con il suo compagno, il manager torinese e direttore generale di una cartiera che condivide con la ex Miss Italia non solo la passione per la Juventus, ma anche per la corsa dal momento che la rivista diretta da Alfonso ...

Cristina Chiabotto e Marco Roscio - l’amore va di corsa : Sorride Cristina Chiabotto al fianco di Marco Roscio, il nuovo amore con cui ha voltato pagina dopo la fine della storia con Fabio Fulco. La showgirl torinese è stata fotografata dal settimanale Chi in edicola mercoledì 16 maggio con il suo compagno, il manager torinese e direttore generale di una cartiera che condivide con la ex Miss Italia non solo la passione per la Juventus, ma anche per la corsa dal momento che la rivista diretta da Alfonso ...

Cristina Chiabotto in tenuta da corsa con Marco Roscio : La showgirl Cristina Chiabotto è stata fotografata dal settimanale “Chi” con il suo nuovo compagno, Marco Roscio, manager torinese e direttore generale di una cartiera che condivide con l’ex Miss Italia la passione per la Juventus. E per la corsa. I due infatti sono stati immortalati alla “Stra Torino”. La coppia in tenuta da maratoneti con t-shirt gialle, si tengono per mano. Con loro anche il cane di lei. Sguardi teneri, ...

Accademia italiana - la sfilata degli studenti-stilisti. Madrina Cristina Chiabotto : Insomma un evento diffuso nel mondo, quasi catapultato nelle capitali della creatività che prenderà vita dal prossimo anno. Intanto venerdì sera il defilè intitolato "Dress the Stars" con le ...