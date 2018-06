Cosenza | travolge un 18enne in bici e lo uccide | poi fugge e cerca di far sparire le

Cosenza - travolge e uccide 18enne - poi scappa : la fidanzata e il fratello lo aiutano a nascondere l'auto. Ma viene scoperto : Ha travolto una bicicletta ed è scappa to lasciando un ragazzino in fin di vita sull'asfalto. Non solo. Con l'aiuto della compagna e del fratello ha nascosto l'auto dopo averla lavata. È stato ...

Cosenza - le periferie come porte della città : in fase di avvio gli interventi che stravolgeranno le aree marginali per la loro ... : Cosenza - Un'Amministrazione che non si ferma, quella guidata dal sindaco Mario Occhiuto, sempre più motivato insieme alla sua squadra di governo nell'opera di riqualificazione complessiva della città.